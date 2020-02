Municipales à Beaune : revivez le débat France 3 / France Bleu

France 3 et France Bleu s'associent pour vous proposer le débat des municipales à Rive-de-Gier, mercredi 26 février. Débat mené par Jean-Christophe Galeazzi et Arnaud Racapé.

À un peu plus de deux semaines des municipales, France 3 et France Bleu vous proposent le débat des municipales à Beaune (Côte-d'Or). Alain Suguento (LR), le maire sortant, a fait face à quatre contradicteurs : les centristes Mario Barravecchia et Éric Monnot, l'écologiste Carole Bernhard et le frontiste René Lioret.

Les participants au débat (par ordre alphabétique)

Mario Barravecchia (Agir)

Carole Bernhard (EELV)

René Lioret (RN)

Éric Monnot (LREM)

Alain Suguenot (LR, maire sortant)

Les principaux thèmes du débat

Le tourisme, l'attractivité

L'économie, l'emploi, la démographie

Le logement, l'immobilier, les loyers