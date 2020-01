Municipales à Bègles : "L'écologie ce n'est pas une baguette magique" selon François Jamet candidat LREM

François Jamet : Nous voulons faire de la démocratie implicative où l'on va, quartier par quartier, réunir un certain nombre de Béglais tous les trimestres. Onze quartiers et onze élus dédiés avec un compte rendu à la fin de chaque réunion. On pourra travailler ensemble sur des sujets précis : les crottes de chien, le trottoir, la piste cyclable qui n'est pas terminé. L'écologie ce n'est pas une baguette magique, on souhaite créer une maison de l'écologie. Ensuite ce sera un travail sur les bâtiments puis la végétalisation.

Mobilité

Je compte supprimer les 30 km/h là où c'est inadapté. Le grand projet de LREM c'est 200 km de pistes cyclables. À Bègles on va réaliser "Tempo Vélo" un maillage qui va durer une heure le matin et le soir et qui va permettre aux habitants de conduire leurs enfants à l'école en toute sécurité. Ces axes seront interdits aux voitures, excepté les riverains.

Squats

La ville concentre 30% des squats de la métropole. La première mesure c'est d'employer une personne en mairie qui va travailler avec les bailleurs pour faire en sorte que lorsqu'un bâtiment doit être détruit il le soit immédiatement. Pour ceux qui sont à l'intérieur, il faut travailler avec les associations pour les alphabétiser, retrouver du travail et les scolariser. Parfois des maisons sont squattées mais vides et donc l'objectif c'est de créer des contrats pour installer des familles dans ces maisons vides, ça s'est fait en concertation avec une association.

Les listes à Bègles

Les candidats déclarés à Bègles

- Clément ROSSIGNOL PUECH (EELV)

- Christian BAGATE (sans étiquette)

- Maryvonne BASTERES (RN)

- François JAMET (LREM)

- Collectif citoyen (soutenu LFI)