Municipales à Belfort : l’impossible union des gauches avant le second tour

Dans la course à la mairie de Belfort, la gauche devrait à nouveau partir divisée au second tour le 28 juin

Les candidats aux élections municipales ont jusqu'à ce mardi soir 18h pour déposer leurs listes pour le second tour du 28 juin. A Belfort, le maire sortant Damien Meslot en tête au 1er tour avec 48% des voix devrait, sauf retournement de situation, affronter trois candidates de la gauche et du centre : Mathilde Nassar, Samia Jaber et Marie-José Fleury.

Des tractations au point mort

Soutenue par la France Insoumise et les Verts, Mathilde Nassar était arrivée en seconde position le 15 mars dernier avec 15% des suffrages exprimés. C’est autour de sa liste que la gauche belfortaine aurait pu se rassembler. En vain…Après leur avoir demandé de se retirer, Mathilde Nassar avait finalement proposé ce dimanche une fusion à Samia Jaber et Bastien Faudot, représentants de liste « Belfort en grand » qui était arrivée en troisième position le 15 mars dernier. La condition, c’était notamment qu’ils appliquent l’intégralité de son programme.

Quel mépris invraisemblable ! - Bastien Faudot

Inacceptable et méprisant, indique le clan Jaber « On nous propose purement et simplement d’abandonner notre programme. Seul compte celui de 2020 en commun. Je rappelle qu’il n’y a que 200 voix d’écart. On nous dit aussi : tous les élus sortants, vous serez relégués au-delà de la dixième place pour s’assurer qu’on ne puisse pas siéger en cas de défaite. Et en cas de victoire, on nous dit que notre expérience sera utile. Mais quel mépris invraisemblable ! Tout ce qu’on nous propose, c’est une humiliation. On nous demande de disparaître. Avec Samia Jaber et bien d’autres, nous avons maintenu le combat et la résistance à Damien Meslot depuis six ans dans l’opposition à Belfort », s’agace Bastien Faudot n°2 de la liste Jaber.

Samia Jaber et Mathilde Nassar, c’est l’histoire d’un impossible accord pour le second tour des élections municipales à Belfort © Radio France - Jonathan Landais

Ce que fait aujourd’hui Mathilde Nassar consiste « à dégager la gauche plutôt que dégager Damien Meslot », poursuit le conseiller municipal sortant.

Mathilde Nassar nous a envoyé un bras d’honneur ! – Samia Jaber

L’agacement est également palpable dans la voix de Samia Jaber, la tête de liste de « Belfort en grand ». La candidate a toujours défendu l’idée d’un rassemblement de la gauche dès le mois de septembre 2019, dit-elle. Elle ne comprend pas la position de Mathilde Nassar. « On lui a proposé la tête de liste. Nous souhaitons simplement une équité, que nos électeurs soient représentés. Je l’exhorte à essayer de nous accompagner pour créer un autre projet pour les Belfortains. La sensibilité de Mathilde Nassar n’est pas celle de toute la gauche, il faut qu’elle le comprenne. On a tendu la main mais on a plutôt reçu un bras d’honneur car la réponse qui nous est faite est empreinte d’hégémonie, de mépris et d’irresponsabilité compte tenu des enjeux », explique Samia Jaber.

Samia Jaber laisse encore la porte ouverte

L’heure n’est plus à l’union sacrée à gauche. Les positions de chaque camp semblent désormais figées et les heures sont comptées avant la clôture du dépôt des listes ce mardi 18h à la préfecture. Pour Samia Jaber, il n’y a que le rassemblement de la gauche qui pourra faire perdre Damien Meslot. Elle laisse la porte ouverte à Mathilde Nassar. La balle est à nouveau dans le camp de la tête de liste de « 2020 en commun » mais l’espoir d’un accord entre les deux parties tient désormais d'un miracle...

Maude Clavequin appelle à l'union des quatre listes

Par ailleurs, Maude Clavequin a appelé ce lundi à l’« union des quatre listes qui peuvent encore peser dans le scrutin pour battre Damien Meslot » au second tour. Autrement dit, si les quatre femmes candidates Mathilde Nassar, Samia Jaber, Marie-José Fleury et ... Maude Clavequin s'entendent, tout sera possible. "La seule option qui s’offre à nous est d’arriver à une union totale des quatre listes. (...). Cela permettrait en outre de proposer une véritable alternative capable de mobiliser l’électorat belfortain. En effet, chaque liste d’opposition au Maire sortant distance la suivante de seulement 200 voix. J’en appelle solennellement à notre responsabilité collective. Le temps presse (...).Tout autre solution apparaîtrait aux yeux des belfortains comme des accords politiciens au bénéfice de quelques personnes et au détriment de l’avenir de notre ville", explique dans un communiqué la candidate soutenue par LREM et qui avait été éliminé au premier tour avec 7,5% des voix.