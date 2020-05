Dans un communiqué de presse, Adib Benfeddoul et Hélène Gauthier ont annoncé soutenir le candidat PS Fabien Ruet, également soutenu par LREM. Les trois listes vont fusionner mais Hélène Gauthier ne fera pas partie de la liste commune.

Municipales à Bergerac : Adib Benfeddoul et Hélène Gauthier apportent leur soutien à Fabien Ruet

Les six candidats au premier tour des municipales de Bergerac étaient tous qualifiés pour le second tour. Si certains ont décidé de continuer seuls comme Robert Dubois, tête de liste Rassemblement National, d'autres ont fait le choix de se ranger derrière un autre concurrent. Adib Benfeddoul et Hélène Gauthier soutiennent désormais Fabien Ruet, candidat de la liste PS/LREM "Bergerac avec confiance".

"Nous soutenons la liste "Bergerac avec confiance""

Dans un communiqué, les deux ex-têtes de liste aux municipales à Bergerac Adib Benfeddoul (divers droite) et Hélène Gauthier (SE) ont décidé, d'un commun accord, de soutenir Fabien Ruet, le candidat PS/LREM arrivé deuxième au premier tour avec 24,74%.

Ils expliquent avoir discuté longuement avec Fabien Ruet puis avec Jonathan Prioleaud, adjoint au maire sortant Daniel Garrigue. A la fin des discussions, c'est le projet du candidat socialiste qui a convaincu Adib Benfeddoul et Hélène Gauthier : "Il a su créer des convergences, rassembler et dépasser les clivages dans l'intérêt de notre ville" peut-on lire dans le communiqué. Adib Benfeddoul, ancien membre de l'équipe municipale actuelle, assure que la décision de ne pas soutenir Jonathan Prioleaud "n'a rien de personnel".

Les listes des trois candidats ont fusionné. La liste commune a été déposée. Adib Benfeddoul est en 3ème position. De son côté, Hélène Gauthier, qui avait le soutien de l'ex-maire Dominique Rousseau, a décidé de se retirer.

Hélène Gauthier était arrivé cinquième du scrutin (10,90%) devançant de peu Adib Benfeddoul et sa liste "Bergerac 2020-2030" qui avait récolté 10,70%.

Quelles réactions des autres candidats ?

Cette fusion n'est pas surprenante selon les autres candidats à la mairie de Bergerac. La candidate Bergerac en commun (EELV/LFI), Julie Téjérizo, se demande "comment ils pourront gouverner avec tant de divergences notamment sur les caméras de surveillance". Europe Écologie du Bergeracois, soutien de Julie Téjérizo, estime que Fabien Ruet "tourne définitivement le dos aux valeurs de la gauche, après s'être fourvoyé avec LREM". EELV demande aux instance du PS de retirer l'investiture à Fabien Ruet.

Quelles forces en présence pour le second tour ?

Sur la ligne de départ du second tour, il ne reste donc plus que quatre candidats : Jonathan Prioleaud (divers droite), arrivé en tête du premier tour (25,86%), Fabien Ruet, Julie Téjérizo qui complétait le podium avec 14,85% et Robert Dubois arrivé quatrième avec 12,95%. Le candidat Rassemblement National va déposer sa liste ce vendredi en sous-préfecture.