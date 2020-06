Municipales à Bergerac : Jonathan Prioleaud est élu maire selon les premières estimations

Selon les premières estimations à Bergerac, Jonathan Prioleaud arrive en tête du second tour et devient maire. Quatre candidats se sont affrontés pour succéder à Daniel Garrigue le maire sortant.

Les habitants de Sarlat ont voté ce dimanche 28 juin pour choisir leur nouveau maire. Selon les premières estimations de la préfecture, Jonathan Prioleaud arrive en tête de ce second tour. Il devance les trois autres candidats.

Quatre candidats se sont affrontés pour ce second tour, Jonathan Prioleaud divers droite, Fabien Ruet candidat PS soutenu par la République en Marche, Julie Tejerizo candidate Europe Ecologie les Verts et France Insoumise et Robert Dubois du Rassemblement national.

Daniel Garrigue, le maire sortant, ne s'est pas présenté pour un nouveau mandat. Il avait été élu pour la première fois en 2020 à Bergerac.

En Dordogne, 46 communes organisent un second tour ce dimanche 28 juin, 13 d'entre elles ont plus de 1.000 habitants. Le second tour est organisé plus de trois mois après le premier tour à cause du confinement lié à l'épidémie de coronavirus.