France Bleu Périgord vous fait suivre les résultats du premier tour des élections municipales ce dimanche 15 mars. A Bergerac, les six listes sont qualifiées pour le second tour. Jonathan Prioleaud est en tête avec 25,86% des suffrages exprimés.

Municipales à Bergerac : les six listes qualifiées pour le second tour

Six listes s'affrontaient à Bergerac pour le premier tour des élections municipales.

Selon les premières estimations suite au premier tour des élections municipales à Bergerac, les six listes qui se présentent sont qualifiées pour le second tour. Jonathan Prioleaud arrive en tête avec 25,86% des suffrages exprimés, suivi par Fabien Ruet, candidat socialiste soutenu par la République en marche avec 24,74% des voix. Arrive ensuite, Julie Téjérizo avec sa liste divers gauche avec 14,95% des suffrages exprimés. Robert Dubois et sa liste Rassemblement national obtient 12,95% des suffrages. Enfin Hélène Gauthier recueille 10,88% des voix.

EN DIRECT - Municipales en Dordogne : la soirée électorale du premier tour avec France Bleu Périgord

La règle est la suivante : si une liste obtient plus de 5% des suffrages exprimés, elle peut fusionner avec une autre liste. Si elle obtient au moins 10% des suffrages exprimés, elle peut se maintenir au second tour.

A Bergerac, six listes se présentaient pour ce premier tour des élections municipales.

Daniel Garrigue est le maire divers droite de Bergerac depuis 2014. Il ne se représente pas pour ces élections municipales de mars 2020.