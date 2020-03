VIDÉOS - Municipales à Bernay : l'attractivité de la ville en ligne de mire pour les quatre candidats

A Bernay, un habitant sur trois a plus de 60 ans et la population de la ville baisse. Le taux de chômage est à 9% (Pôle Emploi) et Bernay a du mal à garder ses jeunes. Bernay, sous-préfecture de l'Eure, pas très loin de l’autoroute A28 et dotée d’une gare est malgré tout un peu coincée entre Evreux, Rouen, Lisieux et Caen. Alors on fait quoi pour rendre la ville de Bernay plus attractive ? C’est le gros dossier pour les quatre candidats en lice pour les municipales des 15 et 22 mars 2020. France Bleu Normandie se penche sur le sujet ce vendredi 6 mars.

Ludovic Benmokhtar, "Bernay Autrement"

Pour Ludovic Benmoktar, 27 ans, adjoint à la Culture et au patrimoine dans l'équipe sortante, l'attractivité de Bernay passe notamment par un réaménagement de la prairie de la Charentonne. Le lieu borde la Voie verte et le chantier du futur cinéma dans le quartier du Val de la Couture à Bernay. Ludovic Benmokhtar imagine aménager cet espace pour en faire un espace plus adapté aux loisirs des familles.

Pascal Didtsch, "Bien vivre à Bernay"

Pascal Didtsch revendique son ancrage à gauche avec sa liste pour une ville "engagée, écologique, solidaire". Bien connu des habitants de Bernay, conseiller municipal et conseiller communautaire, il veut défendre les services publics pour mieux relancer Bernay. Il réclame la réouverture de la maternité de l'hôpital et affirme sa volonté de prendre à bras-le-corps la lutte contre les déserts médicaux.

Ulrich Schlumberger, "Unis pour Bernay"

Après une carrière dans le secteur de la banque en Suisse, au Japon, en Angleterre, Ulrich Schlumberger a décidé de se consacrer à Bernay. Il veut "valoriser les pépites qu'il y a à Bernay". Et "aller chercher les emplois disparus à cause de la mondialisation."

Marie-Lyne Vagner, "Solutions pour Bernay"

Marie-Lyne Vagner, qui est engagée en politique depuis dix-neuf ans (conseillère municipale et vice-présidente de l'intercommunalité), veut être "l’ambassadrice de sa ville". Pour la candidate, l’attractivité de Bernay passe - entre autres - par un fort soutien aux commerces.

Le maire sortant centriste, Jean-Hugues Bonamy, n’a pas donné de consignes de vote pour le 15 mars. En 2016, lors des élections provoquées après la démission du sénateur Hervé Maurey touché par le cumul des mandats, il avait été élu avec moins de 200 voix d’avance sur Marie-Lyne Vagner.