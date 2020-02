Municipales à Besançon : combien coûte en moyenne la campagne pour les candidats ?

A quelques semaines des municipales, France Bleu Besançon fait le point sur le financement de la campagne, candidat par candidat. Combien coûte la campagne pour les candidats ? Quel budget prévoient-ils pour le premier tour ? Et comment est-il financé ?

Combien coûte la campagne pour les élections municipales à Besançon ? Quel budget ? Comment est-il financé ? France Bleu Besançon dévoile les chiffres ce matin.

Petit rappel : les candidats bisontins n'ont pas le droit de dépenser plus de 132.000 euros pour le premier tour. Seules les listes qui dépassent les 5% des voix seront remboursées, avec un plafond de 62.000 euros. Les dons sont autorisés seulement de la part de partis politiques et de particuliers, limités à 4.600 euros par personne.

Eric Alauzet dépense le plus

La première place revient à Eric Alauzet : 110.000 euros pour la liste En Marche, devant Alexandra Cordier ("Ensemble!") : 90.000 euros. Vient ensuite Ludovic Fagaut, et Les Républicains : 80.000 euros. Ces trois têtes de liste contractent un prêt personnel de 60.000 euros. Le reste est financé par des dons. Les partis En Marche et Les Républicains ne versent aucun argent.

Anne Vignot vise le plafond de remboursement

L'écologiste Anne Vignot vise 60.000 euros de dépenses, ce qui correspond au plafond de remboursement. Les partis ou mouvements qui composent sa liste, Europe Ecologie Les Verts, PS, Générations participent au prorata du nombre de candidats. Europe Ecologie les Verts se porte caution du prêt contracté par la tête de liste.

Des prêts et des dons pour les autres candidats

Dans la suite du classement arrive Jacques Ricciardetti (Rassemblement National) avec 30.000 euros grâce à un prêt contracté avec sa femme mais le Rassemblement National ne verse rien. Le régionaliste Jean-Philippe Allenbach table sur 25.000 euros. Il apporte les deux tiers et le reste vient des dons. La liste de Claire Arnoux, "Besançon Verte et Solidaire", ne reçoit aucun argent de la France Insoumise : 15.000 euros de budget et des dons. Des dons aussi pour Karim Bouhassoun, Bisontines, Bisontins.

Nicole Friess, la plus économique

A la dernière place, Nicole Friess, avec une campagne à l'économie, payée par Lutte Ouvrière.

Les règles de financement d'une campagne et son remboursement

Le financement de la campagne et son remboursement dépendent en fait du nombre d'habitants de la commune. Et les moins bien lotis sont les petits villages, ceux de moins de 1.000 habitants : tout est payé par les candidats, notamment les bulletins de vote mais aussi les documents de campagnes.

Au dessus de 1.000 habitants, l'Etat rembourse aux candidats qui totalisent plus de 5 % des voix le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des documents de campagne. Mais pas la conception, ni la distribution.

Pour les communes de plus 2.500 habitants, les candidats sont remboursés aussi de la distribution des bulletins de vote et des professions de foi. Mais pas des dépenses de campagne, comme les réunions par exemple.