Municipales à Besançon : Karim Bouhassoun dévoile les noms de sa liste "Bisontines-Bisontins"

Karim Bouhassoun a présenté, ce lundi 17 février 2020 à la MJC Palente, les 57 colistiers de sa liste "Bisontines-Bisontins la liste citoyenne de Besançon" pour les élections municipales du mois de mars. Aucun de ses colistiers n'est élu, ancien élu ou encarté dans un parti politique.

"Nous voulons une ville libérée des blocages et qui protège les plus faibles, affirme Karim Bouhassoun. Notre projet de développement de Besançon et de la métropole repose sur 3 orientations : une ville écologique, audacieuse et solidaire". 25.000 exemplaires de son programme ont déjà été déposés dans les boîtes aux lettres.

L'intégralité de la liste "Bisontines-Bisontins" :

Karim Bouhassoun, cadre territorial

Françoise Leroy, cadre associatif

Gilles Vieille-Marchiset, professeur en sociologie à l'université

Sylvie Hugon, auxiliaire de puériculture

Noël Fressencourt, professeur

Séverine Legrain, agent communal

Emmanuel David, fonctionnaire d'Etat

Annick Avanzi-Oudet, employée bancaire

Benjamin Coignet, sociologue du sport

Anne Girault, sans profession

Aliyasin El Ayouch, chef d'entreprise

Marie Faltot, agent services à domicile

Georges Scalabrino, technicien

Akila Hakkar, retraitée mécanicienne en confection

Jean-Luc Galland, antiquaire

Magalie El Rhabbari, mère au foyer

Romain Hoorelbeke, courtier en prêts immobiliers

Bouchra Haddad, sans profession

Alexandre Arbey, rédacteur

Valérie Picot, infirmière en psychiatrie

Enzo Formentini, vendeur spécialisé

Sofia Hakkar, ingénieure d'affaire

Jean-Philippe Donzelot, vendeur spécialisé

Nora Makhloufi, agent administratif

Quentin Zerbib, étudiant

Claude Barbier, retraitée (infirmière)

John Legrain, pâtissier

Jocelyne Saïdi-Castra, retraitée ouvrière

Bader Fallah, technicien

Alexandra Kuentz, agent d'entretien

Jean Guipet, architecte

Anissa Hakkar, ouvrière qualifiée industrie

Dominique Gros, formateur et consultant

Christelle Seguin, retraitée

Christophe Cordier, agent de maintenance

Brigitte Hamant, retraitée de la fonction publique

Jean-François Huraut, professeur agrégé

Laurence Dikonge, rédacteur territorial

Stéphane Orlic, menuisier

Najate Fettouh, fonctionnaire

Jamel Achbar, photographe

Lusiane Dehayes, assistante maternelle

Ludovic Maître, agent de conduite SNCF

Marie-Christine Borella, retraitée enseignante et cadre santé

Alain Arbey, retraité (banquier)

Corinne Maitre, responsable ressources humaines

Ahmed Fallah, chauffeur livreur

Rajah Dahmani, sans profession

Alain Vuillemin, retraité agro alimentaire

Nadia Hachemi, agent hospitalier

Antoine Cardot, conseiller en immobilier

Claudine Guipet, retraitée

Alain Ciamala, enseignant

Jamila Jenayah, sans profession

Nicolas Ott, chauffeur livreur

Julia Leroy, cadre associatif

Jean Serge Grand, sans profession

