Municipales à Besançon : la liste "L'écologie positive" d'Eric Alauzet composée à 75% de novices en politique

Besançon, France

"L'écologie positive", c'est de 18 à 73 ans ! Sur la liste baptisée ainsi et menée par Eric Alauzet pour les municipales 2020 (15 et 22 mars) à Besançon, il s'agit en tous cas des âges du plus jeune et du plus ancien de ses 56 co-listiers dont les noms ont été dévoilés ce samedi midi dans un salon du Kursaal à deux pas de la Place Granvelle où tous les présents du jour ont posé pour une très souriante photo de famille.

Les trois quarts des co-listiers n'ont jamais été élus

À un mois tout pile du 1er tour des élections municipales, Eric Alauzet a confié être "très, très, très heureux et aussi beaucoup d'émotion, à titre personnel" de présenter toute la diversité qui compose sa liste "expérimentée, renouvelée, compétente et cohérente". La moitié de ses co-listiers est issue de la société civile et les trois quarts n'ont même jamais été élus, insiste le député LREM du Doubs : "ce sont _surtout les compétences de chacun dans son domaine qui importent_".

La liste détaillée des 57 membres de la liste "L'écologie positive" d'Eric Alauzet :

Eric ALAUZET (61 ans) : Médecin généraliste et acuponcteur, Député du Doubs

Karima ROCHDI (45 ans) : Ingénieure Informaticienne, Vice-présidente de la Communauté Urbaine

Laurent CROIZIER (45 ans) : Professeur des écoles

Nathalie BOUVET (51 ans) : Bureau d’étude en environnement et pédologie

Patrice HENNEQUIN (60 ans) : Travailleur social, Président d’association de sport outdoor

Agnès MARTIN (56 ans) : Psychomotricienne

Frank MONNEUR (49 ans) : Professeur d’histoire et géographie

Tatiana DOUBKO (45 ans) : Traductrice-interprète dans une structure d’accueil

Valentin LAMIELLE (25 ans) : Fondateur dirigeant d’une start up numérique

Catherine THIEBAUT (62 ans) : Présidente du SYBERT (syndicat de traitement des déchets), Maire Adjointe de Besançon

Pascal CURIE (56 ans) : Agrégé en génie mécanique, Vice-président de la Communauté Urbaine

Margot BRISSON (33 ans) : Attachée parlementaire et Référente LREM du Doubs

Jean-Luc CHEYSSIAL (45 ans) : Directeur des services d’une commune

Anne FALGA (58 ans) : Cheffe de projet dans le développement économique

Mohamed AÏTALI (69 ans) : Avocat-Ancien bâtonnier-membre de la commission juridique de la ligue de football professionnel-membre fondateur de l’Association Information Recherche dans le handicap (AIR)

Leïla HANNOUNI (44 ans) : Infirmière libérale

Rémi STHAL (55 ans) : Technicien supérieur Office National des Forêts

Véronique JELSCH (58 ans) : Attachée de direction RH

Mathieu FARRERO (22 ans) : Étudiant en économie gestion

Marie-Corinne CORBET (67 ans) : Architecte d’intérieur en retraite

Franck DEFRASNE (46 ans) : Militant associatif-Auditeur IHEDN-Gestionnaire de collège

Eliane PAULIN (64 ans) : Responsable locale d’une association humanitaire

Patrick VERDIER (52 ans) : Dirigeant et conseil en entreprise-dirigeant club de handball mixte homme et femme, responsable du trophée des entreprises du territoire

Michèle DE WILDE (68 ans) : Secrétaire

Alain LYET (60 ans) : Artiste lyrique-Directeur de chorales

Kaoutar HAMAL (18 ans) : Étudiante en chimie

Bruno MEDJALDI (61 ans) : Conseiller principal d’éducation (CPE), Artiste peintre

Saliha MERAH (39 ans) : Coordinatrice-médiatrice sociale MJC