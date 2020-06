Municipales à Besançon : la maire sortante de Paris, Anne Hidalgo, soutient l'écologiste Anne Vignot

La maire sortante de Paris apporte son soutien à la liste d'Anne Vignot, pour le second tour des élections municipales à Besançon.

Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate à sa propre succession.

Les soutiens s'affichent les uns après les autres, dans la dernière ligne droite des élections municipales à Besançon. L'écologiste Anne Vignot reçoit celui de la maire sortante de Paris, Anne Hidalgo. Sur son compte Twitter, elle appelle les Bisontins à voter pour la liste "Besançon par nature" :

Deux autres femmes maires affichent leur soutien pour Anne Vignot et sa liste : Nathalie Appéré, maire de Rennes et Danielle Dambach, maire de Schiltigheim (Bas-Rhin). Elles sont toutes à la tête de listes de rassemblement des écologistes et de la gauche, pour ces élections municipales.