Municipales à Besançon : le MoDem n'a pas tranché entre monter une liste indépendante ou faire alliance

Besançon, France

Le MoDem à Besançon a livré son projet pour l'élection municipale de mars 2020. Un document élaboré à partir des propositions faites par les internautes sur le site "Les Bisontins". Le MoDem bisontin assure que 3461 contributions sur cette plateforme ont permis d'établir un diagnostic solide, et de faire émerger des idées nouvelles.

Tout ce travail, ça n'est pas pour être spectateur !

Le MoDem a pour chef de file à Besançon, le conseiller municipal sortant, Laurent Croizier. ( dans l'opposition à la majorité du maire LREM Jean-Louis Fousseret.) Laurent Croizier assure que "si on a fait tout ce travail , ça n'est pas pour être spectateur, et on croit que ces idées, elles vont rassembler un maximum de monde. Tous ceux qui ont envie de faire avancer Besançon seront les bienvenus. Et on a envie d'ouvrir au delà du champ partisan."

Quant à la question de savoir si le MoDem montera sa propre liste indépendante ou fera alliance avec d'autres partis, Laurent Croizier ne répond pas pour l'heure. "Toutes les options sont sur la table, évidemment. Mais on croit qu'aujourd'hui l'élection municipale ne doit pas être une confrontation d'egos, de candidats, mais une confrontation de projets. (...) La reponsabilité serait de construire une grande majorité qui irait audelà du Mouvement Démocrate de façon à propulser ses idées et notamment dans le développement économique ."

Le MoDem bisontin dira à la fin du mois ou début décembre quelle stratégie il retient . Se lancer en solo, ou bien s'allier avant le premier tour avec une autre liste qui porterait les mêmes idées. Est ce que cette autre liste sera celle d'Eric Alauzet, candidat investi par LREM? Laurent Croizier donne un premier indice : "Evidemment LREM et le MoDem ont une histoire particulière à l'échelon national, on a évidemment envie de la construire à l'échelle locale , mais faut pas se restreindre et ouvrir très largement (...)"