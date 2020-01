Municipales à Besançon : le quiz des candidats avec Anne Vignot,"Besançon par nature"

Anne Vignot, la tête de liste "Besançon par nature" qui regroupe notamment EELV, PS, PCF et Générations, se prête aux questions de la rédaction de France Bleu Besançon. Comme huit autres candidats, elle parle de sa vision de la ville et nous dévoile quelques secrets. Découvrez ses réponses au quiz.

C'est l'heure du quiz sur France Bleu Besançon. A l'approche des municipales, les 15 et 22 mars prochain, la rédaction soumet tous les candidats à des questions à la fois drôles et sérieuses. Comme neuf autres prétendants, Anne Vignot, la tête de liste de "Besançon par nature", qui regroupe notamment EELV, PS, PCF et Générations, a répondu à nos questions. Florilège.

Âgée de 58 ans, la première adjointe au maire et présidente du groupe municipal d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), a lancé sa campagne en octobre dernier.

Le quiz d'Anne Vignot

Un mot pour définir Besançon ? Capitale à taille humaine.

Besançon en une date ? Ses vingt ans à Besançon : la fac, la découverte d'une certaine autonomie, l'arrivée dans une grande ville.

Votre mentor en politique ? Personne.

Fourier ou Proudhon ? Fourier "parce que Proudhon ne s'intéresse pas aux femmes."

Votre expression franc-comtoise préférée ? Un pur classique : Comtois rends-toi, nenni ma foi.

Savagnin ou tradition ? Savagnin.

Comté ou morbier ? Comté.

Une chanson préférée ? Monsieur toulmonde, d'Aldebert.

Véhicule 4x4 ou hybride ? Ni l'un ni l'autre : Anne Vignot ne roule qu'en vélo. Elle a laissé tomber sa voiture il y a neuf ans.

Le Styl' ou la Cale ? Le quoi? Le ski? "Ah le Styl'? Allez, définitivement le Styl'."

Citez les sept collines de Besançon. Alors pour la géographe Anne Vignot, il n'y a pas sept collines à Besançon, et il ne faut pas comparer la capitale bisontine à Rome.

Un grigri dans la vie ? Alors elle le reconnaît, c'est un peu bizarre : c'est un éléphant en bois acheté dans une boutique à 14 ans. Il représente tout son amour de la nature.

