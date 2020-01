Municipales à Besançon : le quiz des candidats avec Claire Arnoux, Besançon verte et solidaire

Claire Arnoux, tête de liste La France Insoumise aux élections municipales à Besançon, a répondu aux questions préparées par la rédaction de France Bleu Besançon. Comme huit autres candidats, elle se dévoile -un peu- sur son rapport à la ville. Découvrez ses réponses au quiz bisontin.

Besançon, France

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars, France Bleu Besançon a soumis neuf têtes de liste bisontines à un questionnaire. Au-delà de l'anecdote, ce quiz nous en dit long sur la personnalité des candidats. Claire Arnoux (La France Insoumise), tête de liste Besançon verte et solidaire, répond aux questions de la rédaction.

La militante associative, âgée de 35 ans, a été candidate aux législatives. Peu enthousiaste à l'idée de se soumettre au quiz, elle revendique au cours de l'entretien de "ne pas faire semblant", mais parvient à faire passer des messages, sur l'écologie, l'engagement, les gilets jaunes... Pour conclure : "C'était horrible !"

Le quiz de Claire Arnoux

Un mot pour définir Besançon ? "Verte et solidaire" : Claire Arnoux choisit deux mots au lieu d'un, en référence au nom de la liste qu'elle mène aux municipales.

Votre endroit préféré à Besançon ? Pas un endroit public pour la candidate, mais son jardin aux Vaites.

Votre expression franc-comtoise favorite ? Comme de nombreux candidats, Claire Arnoux reprend la devise "Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !" dont les origines remontreraient au siège de Dole au XVIIe siècle. "Un petit gilet jaune sur les bords" ajoute la tête de liste.

Savagnin ou tradition ? Savagnin.

Comté ou morbier ? Comté.

Véhicule 4x4 ou hybride ? "Ni l'un, ni l'autre". Claire Arnoux, qui roule en voiture essence, considère que les véhicules hybrides ne sont "pas une solution d'avenir" et voit le 4x4 comme "une aberration écologique". Elle préfère promouvoir "vélo et transports en commun au maximum".

Racing Besançon ou Besançon football ? Entre les deux clubs bisontins, elle ne choisit pas : "Je ne suis pas du tout sportive et je ne vais pas faire semblant de l'être".

Le Styl' ou la Cale ? Claire Arnoux ne fréquente ni l'une, ni l'autre discothèque et "ne va pas faire semblant d'y aller".

Votre mentor en politique ? Claire Arnoux reconnaît plutôt le "parrainage" d'Alain Genot, président de la Confédération nationale du logement de Besançon qui l'a initiée "aux traditions militantes locales".

Colette ou Hugo ? Hugo.

Fourier ou Proudhon ? "Bonne question" (ouf) : ce sera Proudhon.

Votre chanson préférée ? Si elle "ne pense pas en avoir", Claire Arnoux cherche une chanson militante et trouve J'veux du soleil, du groupe Au P'tit Bonheur mais aussi titre d'un film de François Ruffin, député de LFI, consacré au mouvement des gilets jaunes. Mais pas question de reprendre la chanson : "Je ne me présente pas à un télé-crochet, je me présente aux municipales".

Citez les sept collines de Besançon. La question piège pour nos invités ! Claire Arnoux s'en sort plutôt bien, avec cinq sur sept.