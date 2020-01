Municipales à Besançon : le quiz des candidats avec Eric Alauzet (LREM)

Eric Alauzet, tête de liste La République en Marche (LREM), aux élections municipales à Besançon, a répondu au quiz de la rédaction de France Bleu Besançon. Comme huit autres candidats, il dévoile son rapport à la ville. Découvrez ses réponses au quiz bisontin.

Besançon, France

Chaque jour, un candidat aux municipales de Besançon répond au quiz concocté par la rédaction de France Bleu Besançon. Des questions décalées mais aussi très sérieuses, qui permettent d'en savoir davantage sur les candidats, quelques semaines avant les élections des 15 et 22 mars. Comme neuf autres têtes de listes, Eric Alauzet, le député du Doubs et tête de liste La République en Marche (LREM) à Besançon, se prête au jeu.

Âgé de 62 ans, le député écologiste et médecin acuponcteur a été investi par le parti La République en Marche en juillet dernier. Il est aussi conseiller municipal depuis 2014, élu sous l'étiquette EELV (Europe Ecologie Les Verts)-PS.

Le quiz d'Eric Alauzet

Un mot pour définir Besançon ? Plutôt deux pour Eric Alauzet : "Nature et culture."

Besançon en une date ? 1984 : son arrivée à Besançon.

Votre mentor en politique ? Personne.

Colette ou Hugo ? Impossible de trancher pour le député. "On a besoin des femmes et des hommes, des écrivains et des écrivaines."

Fourier ou Proudhon ? L'un et l'autre. Mais il a plein d'autres références politiques.

Votre expression franc-comtoise préférée ? Il en cite plusieurs : "On va faire les deux ensemble, ou "on a meilleur temps".

Savagnin ou tradition ? Tradition.

Comté ou morbier ? Comté, mais après quelques secondes d'hésitation.

Racing Besançon ou Besançon Football ? Fusion des deux clubs.

Une chanson préférée ? Elvis Presley, "Jailhouse Rock".

Véhicule 4x4 ou hybride ? Hybride sans une seconde d'hésitation.

Le Styl' ou la Cale ? Ni l'un ni l'autre, il n'y va pas.

Citez les sept collines de Besançon. 4, score moyen.