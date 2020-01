Municipales à Besançon : le quiz des candidats avec Jean-Philippe Allenbach, "Les Régionalistes"

Jean-Philippe Allenbach, tête de la liste "Les Régionalistes" aux élections municipales à Besançon, a répondu aux questions de la rédaction de France Bleu Besançon, comme huit autres candidats. Découvrez ses réponses au quiz bisontin.

Pour les élections municipales des 15 et 22 mars, France Bleu Besançon a soumis neuf têtes de liste bisontines à un questionnaire. Au-delà de l'anecdote, ce quiz nous en dit long sur la personnalité des candidats. Jean-Philippe Allenbach (Mouvement Franche-Comté), tête de liste "Les Régionalistes", répond aux questions de la rédaction.

Le candidat âgé de 71 ans, franco-suisse, consacre sa vie politique au combat pour le fédéralisme. Il a fondé le Mouvement Franche-Comté en 2006 et se présente depuis 2008 aux élections municipales bisontines. Dans un grand sourire, il confie répondre à ce quiz "pour [se] mettre en avant, pour avoir des voix, soyons clair!" et revendique sa naissance à Besançon. Entre deux rappels sur l'histoire régionale, il nous confie être fan de Johnny Hallyday . Et s'étonne, au bout, que ce soit déjà fini!

Le quiz de Jean-Philippe Allenbach

Un mot pour définir Besançon ? ville capitale.

Besançon en une date? 1678, c'est l'annexion de la Franche-Comté par la France, "le début de la dégringolade de Besançon", qui auparavant "était exemptée d'impôt".

Votre expression franc-comtoise favorite ? Moi itou, "moi non plus". Car "je n'aime pas que les autres aient des choses qu'on n'a pas nous".

Savagnin ou tradition ? Tradition.

Comté ou morbier ? (hésitation)... morbier, malgré le régime!

Véhicule 4x4 ou hybride ? Ni l'un, ni l'autre. Il roule en "vieille Peugeot diesel".

Colette ou Hugo ? Hugo

Fourier ou Proudhon ? Proudhon... car "c'est un des pères du fédéralisme".

Votre mentor en politique ? Denis de Rougemont, un fédéraliste de Franche-Comté, "mais suisse également".

Votre chanson préférée ? Sans aucune hésitation, du Johnny Hallyday... et il chantonne "L'envie".

Le Styl' ou la Cale ? Le candidat ne connaît pas ces discothèques. "Franchement dit, je vais très peu en boîte".

Citez les sept collines de Besançon. 3/7 pour lui, qui se dit "un peu troublé"...

