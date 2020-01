Municipales à Besançon : le quiz des candidats avec Ludovic Fagaut (LR), "Besançon Maintenant"

Ludovic Fagaut, tête de liste Les Républicains aux élections municipales de Besançon, répond aux questions préparées par la rédaction de France Bleu Besançon. Comme huit autres candidats, il parle de son rapport à la ville et dévoile quelques secrets. Découvrez ses réponses au quiz bisontin.

C’est le quiz des municipales à Besançon. Avant les élections des 15 et 22 mars, neuf têtes de liste bisontines répondent aux questions préparées par la rédaction de France Bleu Besançon. Des réponses qui font réfléchir et sourire, comme celles de Ludovic Fagaut, tête de liste LR avec “Besançon maintenant !”. Cet ancien professeur de sport, devenu principal de collège, tout en se lançant en politique, est conseiller municipal depuis 2014 (élu sur la liste UMP-UD-Modem) et vice-président du conseil départemental du Doubs, responsable des sports, de la culture et de la citoyenneté.

Un mot pour définir Besançon ? Tout simplement "belle !"

Besançon en une date ? Ludovic Fagaut retient 1996, l’année de son arrivée dans la cité de Victor Hugo, en tant qu’étudiant.

Votre mentor en politique ? Le candidat en cite plusieurs : de Jacques Chirac à Philippe Seguin, en passant par Jacques Delors, “différentes personnalités politiques qui ont porté la France et l’Europe”.

Colette ou Hugo ? Ce sera Victor Hugo.

Fourier ou Proudhon ? Pierre-Joseph Proudhon, qui fut pourtant élu député socialiste en juin 1848.

Votre expression franc-comtoise favorite ? Ludovic Fagaut choisit la phrase emblématique et symbole de la résistance comtoise dans l’histoire : "Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !".

Savagnin ou tradition ? “Oh, savagnin”, comme un cri du coeur.

Comté ou morbier ? Après avoir tenté “un mélange des deux”, la tête de liste LR confesse un “petit faible” sur le morbier.

Un porte-bonheur ou un grigri ? C’est la révélation drolatique de ce quiz. Quand il jouait au foot, Ludovic Fagaut avait comme grigri… son slip. “En cas de victoire, on ne le lavait pas souvent” avoue encore le candidat.

Racing Besançon ou Besançon football ? Le candidat, dont on a compris la passion pour le football, affirme que “demain, il faut qu’il y ait un seul et unique club à Besançon”.

Véhicule 4x4 ou hybride ? "Hybride, c’est dans l’air du temps”, mais le candidat reconnaît, geste à l’appui, que les “véhicules rehaussés” (comprenez les SUV ?) "en terme de gabarit, ne sont pas intéressants non plus”. “On peut mixer les deux”, conclut-il, même s’il roule actuellement en berline diesel.

Le Styl' ou la Cale ? L’étudiant fréquentait Le Building, devenu La Cale, et finissait les soirées au Styl. “L’un ne va pas sans l’autre”.

Votre chanson préférée ? Ludovic Fagaut fredonne les premières mesures de “Un jour au mauvais endroit”, la chanson de Calogero qui relate la mort de deux jeunes de 20 ans à Echirolles, poignardés par une quinzaine d’autres jeunes gens.

Citez les sept collines de Besançon. La question qui fait caler les candidats. Ludovic Fagaut fait presque un sans-faute.