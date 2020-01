Municipales à Besançon : le quiz des candidats avec Nicole Friess (Lutte Ouvrière)

Nicole Friess, tête de liste de Lutte Ouvrière (LO) pour les élections municipales à Besançon répond à son tour aux quiz de France Bleu Besançon. Comme les huit autres candidats, elle livre ses réponses à nos questions décalées sur ses goûts et sa vision de la ville.

Au tour de Nicole Friess de livrer ses réponses aux questions décalées de la rédaction de France Bleu Besançon. La candidate de Lutte Ouvrière a accepté, comme les huit autres têtes de listes, de passer devant la caméra pour se livrer sur ses goûts et sa vision de Besançon.

Agée de 66 ans, Nicole Friess est une infatigable militante de Lutte Ouvrière depuis des années. Elle s'est présentée à toutes les élections (ou presque) depuis 1977. Elle entame d'emblée son intervention avec cette phrase : "Moi, je crois juste en la lutte". Peut importe le résultat, en quelque sorte, tant que la révolution est possible et qu'une élection permet de porter ce message. Et termine en remerciant l'équipe dans un grand sourire : "Si ça m'a permis de me faire connaître un peu mieux, c'est le principal!".

Le quiz de Nicole Friess

Un mot pour définir Besançon ? Ville verte.

Besançon en une date? 1975, pour ses premiers pas de militante à Lutte Ouvrière et son premier travail à l'hôpital, aux urgences.

Votre mentor en politique ? Nathalie Arthaud, "bien sûr", la porte-parole nationale de LO... et Arlette Laguiller, "forcément!"

Colette ou Hugo ? Colette (sans hésiter).

Fourier ou Proudhon ? Fourier, car "Proudhon avait des idées généreuses, mais ce n'était pas un révolutionnaire".

Votre expression franc-comtoise favorite ? (Hésitation) Pas de réponse. "Je ne sais pas quoi vous dire, je cale" reconnaît la candidate.

Savagnin ou tradition ? Tradition (sans hésiter)

Comté ou morbier ? Comté (sourire)

Véhicule 4x4 ou hybride ? Hybride. "4x4 ça pollue" pour elle qui roule en "Twingo essence".

Racing Besançon ou Besançon Football ? Ni l'un, ni l'autre... (hochement de tête et sourire) "J'm'en fous !"

Le Styl' ou la Cale ? "Pardon?!" La candidate ne connaît pas du tout ces discothèques et demande "C'est quoi, la Cale?"

Votre chanson préférée? Une chanson d'Aragon interprétée par Léo Ferré, "Est-ce ainsi que les hommes vivent?". Dans un sourire, Nicole Friess renonce à nous la chanter.

Citez les sept collines de Besançon. 3/7 pour elle, qui nous confie au passage dans quel quartier elle réside.

