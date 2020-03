Municipales à Besançon : pas de fusion entre la France Insoumise et la candidate écologiste Anne Vignot

Les discussions entre la France Insoumise et l'écologiste Anne Vignot ont tourné court au lendemain du premier tour des élections municipales. Il n'y aura pas de fusion pour le moment entre les deux listes pour le second tour.

C'était l'une des hypothèses ce dimanche soir suite aux résultats du premier tour : la possibilité d'une fusion entre deux listes, celle de la candidate écologiste Anne Vignot, et celle de la France Insoumise. Pour rappel, au premier tour, Anne Vignot, soutenue également par le PS, le PCF a recueilli 31,19% des voix. La candidate soutenue par La France Insoumise Claire Arnoux, a recueilli 8,3%.

Ça n'intéresse pas Anne Vignot

Les discussions ont eu lieu toute la nuit et ce lundi matin sur France Bleu Besançon, la réponse est claire : "Non concrètement, il n'y aura pas de fusion entre La France Insoumise et la liste d'Anne Vignot", a annoncé Claire Arnoux, de la liste Besançon verte et solidaire, soutenue par La France Insoumise.

"La proposition n'intéresse pas Anne Vignot, ce qui nous a été demandé, c'est de nous engager pendant six ans à voter à l'avance tous les budgets pendant six ans." La candidate affirme avoir demandé de discuter de certains points du programme. "On a même pas pu aller jusque là. Il est hors de question qu'on se mette une laisse autour du cou."

Voter les budgets pour que la mairie soit gouvernable

Cécile Prudhomme, la secrétaire régionale d'Europe Ecologie Les Verts n'a pas la même version : "Non, on a demandé que la France Insoumise, si elle rejoignait l'équipe, elle vote les budgets pour que la mairie soit gouvernable. Vu l'urgence écologique, sociale, on ne peut pas se permettre d'avoir une mairie bloquée. Ça concernait uniquement les budgets municipaux qui sont discutés tous les ans. Ce n'était pas une mise au garde à vous", répond Cécile Prudhomme. La secrétaire régionale d'Europe Ecologie Les Verts se justifie en expliquant que les budgets se négocient chaque année.

La date limite du dépôt des listes pour le second tour est fixée à mardi 12h. Mais l'hypothèse d'une annulation du second tour n'est pas exclue, ce qui annulerait les résultats du 1er tour selon le code électoral, sauf pour ceux qui ont été élus dimanche.