Municipales à Besançon : face au coronavirus, Anne Vignot repense les priorités de son programme

Anne Vignot, candidate aux élections municipales 2020 à Besançon avec la liste "Besançon par nature", qui regroupe notamment EELV, PS, PCF et Générations, 2 janvier 2020.

"On ne fait pas beaucoup de bruit mais on travaille." Quinze jours après être arrivée en tête au premier tour des élections municipales à Besançon, la candidate écologiste Anne Vignot annonce qu'elle et son équipe sont en train de remodeler leur programme, en pleine crise du coronavirus.

L'idée, explique la tête de liste de Besançon par nature, soutenue par le PS, le PC, EELV et Génération-s, est de "construire un programme de l'après, qui devra être opérationnel immédiatement". Anne Vignot explique par exemple que certaines propositions, "si elles étaient très importantes", n'apparaissaient pas comme prioritaires dans le programme. Elle mentionne notamment son idée de créer un centre de soins, tout près du CHU de Besançon : "c'est une vraie priorité aujourd'hui".

Revoir certaines priorités

Selon elle, le principe n'est pas de tout revoir, tout chambouler mais de revoir l'ordre de priorité de certains thèmes : évidemment, la santé et l'accès aux soins, mais aussi l'économie et l'économie locale, avec les conséquences que subissent déjà certains secteurs : les commerçants, ou encore les maraîchers, et les apiculteurs, très en difficultés. "Nous voulons consolider certaines propositions, renouveler d'autres."

La candidate écologiste a aussi défendu l'idée de faire de la politique autrement : "Il doit y avoir encore plus de dialogue dans la politique, ce confinement va laisser des traces importantes, on va être amenés à construire un nouveau sens à notre société."

Peu importe la date du second tour des élections

Interrogée sur le possible report des élections municipales en octobre évoqué par le Premier Ministre, Edouard Philippe, la candidate a répondu que "la seule chose qui compte pour Besançon par nature, c'est la lutte contre le Covid 19". Elle a également ajouté qu'elle n'avait pas de préférence pour juin ou octobre.