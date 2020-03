Municipales à Béthune: la gauche divisée va tenter de récupérer le beffroi perdu en 2014

En 2014 la droite avait ravi le beffroi de Béthune dans une quadrangulaire au second tour des municipales. Toujours divisée la gauche part à nouveau en ordre dispersé et le Rassemblement National entend renforcer son implantation.

La vie politique à Béthune n'est plus un long fleuve tranquille depuis bien longtemps. Après que l'ancien maire socialiste, Jacques Mellick, a connu des démêlés avec la justice pour son rôle dans l'affaire du match truqué OM/VA, après sa période d'inéligibilité et malgré son retour fracassant aux affaires, la gauche béthunoise n'a jamais réussi à recoller les morceaux.

Anciens maires, anciens députés, anciens directeurs de cabinets, anciens amis mais toujours ennemis, les élus de gauche se sont côtoyés, affrontés, disputés jusqu'à perdre la mairie de Béthune en 2014 à la faveur d'une quadrangulaire fratricide. La droite a su faire alliance quand la gauche se déchirait et a donc ravi le beffroi avec un petit 33% des suffrages.

5 listes pour un seul siège de maire © Radio France - Jade Peychieras

Aujourd'hui on prend les mêmes, ou presque, et on recommence. 5 listes seront sur la ligne de départ du premier tour des élections, le 15 mars prochain. A la mairie, on ne change pas une équipe qui gagne. Le maire sortant, l'UDI Olivier Gacquerre repart avec son premier adjoint Pierre-Emmanuel Gibson pour Les Républicains. Les deux hommes s'étaient alliés au second tour du dernier scrutin municipal. Fiers d'avoir "apaisé la ville tout en la faisant redémarrer".

Face à eux, l'ancien maire Stéphane St André. A la tête d'une liste qu'il revendique comme étant "la seule liste de gauche". Le cadre des Radicaux se prévaut, notamment, du soutien des communistes et des écologistes. Il entend "redonner la parole aux habitants et revenir aux valeurs d'une municipalité qui doit entretenir sa ville, loin de la communication et des paillettes de l'équipe en place".

Mais les écologistes ne sont pas tous d'accord sur cette répartition des cartes. EELV a choisi de présenter sa propre liste, derrière Brigitte Helle et le parti a décidé d'exclure ceux de ses militants qui ont fait le choix de Stéphane St André.

Je ne suis la marionnette de personne...

Quant à Jacques Mellick, si l'ancien homme fort de Béthune reste quelque peu en retrait, il entend bien jouer un rôle dans la vie locale qui s'annonce. Et malgré ses 78 printemps il briguera à nouveau les suffrages des électeurs béthunois. Pas en première ligne certes, mais il figure en quatrième position sur la liste de Nathalie Delbart. La vice-présidente du conseil départemental a mis de côté son appartenance à la gauche pour emmener une liste "au-dessus et en dehors des partis". Elle affirme pourtant ne faire le jeu de personne en particulier et ne répond même plus aux attaques de ceux qui lui reprochent d'être manipulée par Jacques Mellick.

Enfin le Rassemblement National joue la carte du renouveau et de la jeunesse. Alexandre Maeseele n'a que 22 ans, il est l'assistant parlementaire de Ludovic Pajot le tout jeune député élu sur la circonscription voisine aux dernières législatives. Alors bien-sûr il n'a pas la prétention d'emporter la mairie dès cette année, mais le jeune candidat ambitionne de doubler le score de son parti de 2014 et surtout de pouvoir constituer un groupe politique au sein de l'agglomération "parce-que c'est au sein des agglos que se prennent désormais la majorité des décisions".