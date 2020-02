Municipales à Biarritz : la liste du maire sortant Michel Veunac "vivons Biarritz !" présentée

La liste du maire sortant de Biarritz, Michel Veunac, présentée samedi après midi au bas de la côte des basques. Sur les 35 noms, des candidats centristes, des personnalités de droite et de gauche.

Le maire sortant MODEM de Biarritz, Michel Veunac, a choisi samedi après-midi la côte des basque pour cette présentation et la traditionnelle photo. Ciel bleu, lumière magnifique face à l'océan particulièrement animé. A tel point que lors de la traditionnelle photo les 35 candidats de la liste "vivons Biarritz !" ont été victimes d'une vague traîtresse. Tout le monde a été mouillé !

Attention ! une vague ! (lors de la photo)

Attention à la vague ! © Radio France - Jacques Pons

Michel Veunac douché par une vague "rafraîchissante" sur la côte des basques © Radio France - Jacques Pons

Michel Veunac s'en est tiré par une pirouette : "écoutez, moi je trouve que c'est quelque chose de bon aloi. Parce que cette vague rafraîchissante est venu nous arroser" "les éléments sont venus nous rafraîchir. C'est une bonne chose ! Je le vois comme quelque chose de bon aloi" Est-ce que cette vague l'a refroidi ? "Pas du tout, au contraire. Vous avez bien vu tout à l'heure comment on est enthousiastes tous ensemble!"

Michel Veunac après avoir été "vivifié" par une vague Copier

Même s'il n'est (plus) pas candidat, Jean-Baptiste Lemoyne est présent

Très vite, le groupe en campagne a investi le "Surfing" pour une présentation détaillée de chacun des membres. Le tout, sous les yeux attentifs d'un secrétaire d’état au tourisme devenu le temps des municipales responsable du comité de soutien de "vivons Biarritz !". Jean-Baptiste Lemoyne en personne s'exclamant : "il y a de belles personnes ! qui s'engagent pour la ville" "qui souhaitent aider" "c'est un grand honneur de poursuivre l'aventure" [en étant à la tête du comité de soutien].

Jean-Baptiste Lemoyne (à gauche) responsable du comité de soutien de "vivons Biarritz !" © Radio France - Jacques Pons

"Rassemblement, expérience et renouvellement"

A l'issue de son premier mandat de maire, la tête de liste "vivons Biarritz !" a donc révélé les noms des 35 membres. 35 candidats parmi lesquels figurent 5 membres de la République en Marche (comme par exemple François Xavier Menou en 7ème position). On y trouve aussi des membres du parti socialiste (Ghislaine Haye en 6ème position et Jeannine Blanco en 18ème position). Il y a aussi un membre de Generation Ecologie (3ème position). Deuxième derrière Michel Veunac, une jeune femme, Sylvie Claracq.

Pour Michel Veunac trois mots inspirent cette liste: rassemblement, expérience et renouvellement.

Michel Veunac sur les deux premiers de sa liste "vivons Biarritz !" Copier

Sylvie Claracq, adjointe au maire sortante, s'occupait de l'Atabal durant le dernier mandat. Si elle est élue, la nature de ses responsabilités pourraient évoluer.

Michel Veunac et Sylvie Claracq © Radio France - Jacques Pons

Sylvie Claracq après l'Atabal, l'écologie et l'éducation Copier

Le programme de "vivons Biarritz !" présenté la semaine prochaine

Sans le déflorer, Michel Veunac dévoile en partie le programme de "vivons Biarritz !" : "Il a trois axes essentiels. Le premier, faire de Biarritz une ville exemplaire du point de vue de l'éco-responsabilité. Le deuxième axe c'est d'en faire davantage aujourd'hui pour que dans les années qui viennent cette ville soit agréable à vivre : le logement, la mobilité, les trottoirs, les voiries. Et le troisième axe c'est que ce soit une ville qui rayonne, toujours, de plus en plus, au travers du tourisme, au travers de son activité"

Michel Veunac dévoilera son programme la semaine prochaine © Radio France - Jacques Pons

Michel Veunac sur sa liste et les pistes de son programme Copier

La liste complète de "vivons Biarritz !"