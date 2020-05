Municipales à Biarritz : Guillaume Barucq plaide pour "un grand rassemblement"

Biarritz ton univers impitoyable. La ville impériale fait tourner les têtes et les candidats ne veulent rien lâcher alors que le second tour du scrutin devrait se dérouler le 28 juin prochain, si les conditions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus restent favorables. Sur les sept listes présentent au premier tour, six ont dépassé la barre des 10% et peuvent donc se maintenir. Un moyen de pression dans les négociations.

Duel Arosteguy/Barucq

Auteur d’un décevant 12,21% en mars dernier, le maire sortant Michel Veunac (Modem), a été très présent sur le terrain, y compris médiatique, pendant la crise Sanitaire. Il devrait se prononcer sur son avenir cette semaine lors d'une conférence de presse.

Mais le duel va opposer la candidate LR Maider Arosteguy, arrivée en tête lors du premier tour avec 31,46% de suffrages, au docteur Guillaume Barucq, deuxième avec 16,22%. Si la candidate des Républicains peut compter sur les 10,58% du DVD Jean-Benoit Saint-Cricq, le candidat "écolo centriste" va devoir séduire les électeurs de Nathalie Motsch (14,23%) et ceux de la liste écolo/abertzale conduite par Brice Morin ( 12,33%).

Pas d’étiquette politique

Dans la bataille qui s'annonce Guillaume Barucq plaide pour une liste de rassemblement. "_L'avantage que j'ai, c'est de ne pas avoir d’étiquette politique"_, explique le candidat surfeur qui dès ce lundi 25 mai, va réunir ses colistiers pour définir la stratégie et tenter de nouer des alliances, sur "une base programmatique très forte".

La campagne va donc débuter dans les prochains jours. "Il était temps de clarifier les choses et que la vie démocratique reprenne. En respectant tous les protocoles sanitaires contre le virus, pendant la campagne et pendant les opérations de vote, cela devrait bien se passer" estime Guillaume Barucq.

