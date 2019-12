Municipales à Biarritz: les soutiens à Didier Guillaume viennent aussi de la droite

Le ministre de la l'Agriculture Didier Guilllaume (LREM) devrait se déclarer candidat à Biarritz dans les prochains jours. Des personnalités de gauche, abertzale, et maintenant de droite soutiennent cette candidature. Il faut un candidat qui soit "un chef" pour Frédéric Domège (ex UMP)

Biarritz, France

Après la gauche et les abertzale, voilà la droite. Frédéric Domège, conseiller municipal d'opposition, et ancien poids lourd de l'UMP biarrot demande à Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture de se déclarer candidat. Il faut un candidat qui fasse le rassemblement, selon lui, "je serai candidat avec lui, s'il le veut".

Biarritz se mérite

Didier Guillaume est issu du Parti Socialiste (PS), on aurait donc plutôt attendu un soutien à Jean-Baptiste Lemoyne. Le secrétaire d'Etat au Tourisme, ancien Les Républicains, sera candidat pour sa part sur la liste du maire sortant Michel Veunac. "Jean-Baptiste Lemoyne vient de ma famille politique", admet Frédéric Domège, "mais il n'a pas pris la tête de la liste. Ça sent la vieille politique "je vais te laisser ma place au milieu du mandat". Biarritz ça se mérite! S'il annonce sa candidature, Dominique Guillaume, lui, le fera en tête de liste et en chef". Et il souligne aussi l'ancrage local du ministre, "fervent supporter du Biarritz Olympique".

Frédéric Domège, ancien UMP, siège dans l'opposition à Biarritz © Radio France -

Combat de ministres

Biarritz pourrait donc servir de ring pour le combat entre deux ministres aux prochaines élections municipales. Le conseil municipal est divisé entre de multiples chapelles, et la majorité a été recomposée à plusieurs reprises durant le mandat. "Plus jamais ça!" affirme Frédéric Domège, qui parle de "climat délétère dans la majorité municipale".