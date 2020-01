Municipales à Biarritz : Michel Veunac en difficulté selon un sondage Ipsos pour France Bleu et Sud Ouest

Maider Arostéguy arriverait en tête du premier tour des municipales à Bizarritz, si les élections se tenaient ce dimanche, révèle un sondage Ipsos pour France Bleu Pays Basque et Sud Ouest. Qui est le candidat le plus connu ? Aimé ? Retrouvez le détail de cette enquête rendue publique ce vendredi.

Biarritz, France

À sept semaines du vote aux élections municipales du 15 mars, la candidate Les Républicains Maider Arostéguy est la mieux placée pour l'emporter à Biarritz au premier tour selon le sondage réalisé par Ipsos Sopra Steria pour France Bleu Pays Basque et Sud Ouest. L'institut l'annonce grande gagnante de ce scrutin, avec sept points d'avance sur Michel Veunac (MoDem). L'enquête a été menée entre les 24 et 29 janvier, soit avant le retrait des candidatures de Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne. Pour cette raison, nous avons choisi de vous présenter seulement les grandes tendances.

Deux candidats arrivent en troisième position, huit points derrière l'actuel maire : Guillaume Barucq (liste écologiste et centriste) et Didier Guillaume (Ministre de l'Agriculture). Ce dernier était crédité cette semaine de 12% d'intention de vote. Puis viennent trois candidats, qui récolteraient entre 5 et 10% d'intention de vote. Dans l'ordre décroissant : Jean-Benoît St-Cricq (sans étiquette), Brice Morin (EELV, France Insoumise et Euskal Herrria Bai) et Nathalie Motsch (UDI). Les autres candidats, Karim Guerdane (centre gauche) et Marine Batiste (écologiste) n'atteindraient pas les 5%.

La méthode du sondage

L'échantillon de 502 personnes a été interrogé par téléphone entre les 24 et 29 janvier. Il a été sélectionné selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession des la personnes interrogée, quartier de résidence). Voici la question exacte qui a été posée : "Les prochaines élections municipales à Biarritz auront lieu au mois de mars prochain. Si ces élections municipales avaient lieu à Biarritz dimanche prochain et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait celle pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez au 1er tour, je dis bien au 1er tour ?" .

Le détail de l'enquête Ipsos pour France Bleu et Sud Ouest

Si l'infographie ne s'affiche pas correctement, vous pouvez cliquer ici.