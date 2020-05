Municipales à Biarritz : pas d'alliance pour la liste de Maider Arosteguy au deuxième tour

Pas d'alliance d'entre deux tours pour Maider Arostéguy. La candidate Les Républicains a déposé sa liste ce vendredi matin en préfecture. Celle qui avait terminé première avec 31,47% des suffrages au premier tour a décidé de faire cavalier seul.

"Nous avons délibérément choisi de rester avec la même équipe et de ne pas casser cette harmonie de compétences, cet esprit d’équipe qui régnait. C’est ce qui a séduit les Biarrots au premier tour et on veut leur proposer quelque chose d’aussi qualitatif pour le deuxième tour et surtout pour l’après", explique la candidate.

Pas d'alliance donc, et pourtant, elle avoue que des discussions avaient eu lieu juste avant le confinement. "Il y a eu des discussions, Jean-Benoit Saint-Cricq nous avait proposé de discuter, mais avec la crise du COVID et l’absence de connaissance des dates de dépôt de liste, tout ça s’est dissout et chacun a continué ou a stoppé sa campagne."

"On veut proposer autre chose que les tripatouillages auxquels on a habitué les Biarrots - Maider Arostéguy

Face à elles d'autres candidats pourraient fusionner leurs listes, ce qui pourrait la mettre sérieusement en difficulté.

"Certains candidats à la politique de la proposition préfèrent la politique de l’addition, c'est le chemin qu'on n'a pas choisi" - Maider Arostéguy

La liste de Maider Arostéguy est la première officialisée pour le second tour. Les autres candidats à la mairie de Biarritz n'ont pas encore communiqué sur leurs intentions. Seule Nathalie Motsch nous a confirmé que des discussions sont en cours pour sa part, et que "tout est encore ouvert à ce stade".

La date limite pour le dépôt des candidatures pour le second tour est fixé au mardi 2 juin.