Municipales à Biarritz : pour Michel Veunac, la candidature de Didier Guillaume est une "OPA inamicale"

Biarritz, France

Invité de France Bleu Pays Basque vendredi matin, Michel Veunac a commenté la candidature de Didier Guillaume aux élections municipales à Biarritz. "C'est une OPA inamicale", estime le maire sortant, qui déplore que le ministre de l'Agriculture n'ait "aucune attache particulière" au Pays Basque. "C'est un parachutage", déclare Michel Veunac.

Sur la liste du maire sortant figure un autre membre du gouvernement : Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au tourisme. "C'est une situation baroque", a déclaré Edouard Philippe mercredi, à la suite du conseil des ministres. "Ce n'est pas envisageable que deux membres du gouvernement se présentent l'un contre l'autre", estime le Premier ministre. "Les deux situations ne sont pas symétriques", répond Michel Veunac, qui rappelle qu'il est issu de la majorité présidentielle. "Le Premier ministre et le président vont décider, donc rien n'a bougé pour l'instant pour Jean-Baptiste Lemoyne", continue le maire sortant.

(Ré)écoutez l'interview complète de Michel Veunac :

Michel Veunac lance sa campagne

Michel Veunac à l'inauguration de sa permanence de campagne, au côté de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au tourisme © Radio France - Andde Irosbehere

Le maire sortant de Biarritz a par ailleurs officiellement inauguré sa permanence de campagne ce vendredi matin, avenue du Maréchal Foch, près du cinéma Le Royal. Lors de son discours devant ses sympathisants, il en a remis une couche et attaqué une nouvelle fois son adversaire :

"Avec Jean-Baptiste Lemoyne, je sais qu'on pourra faire des choses pour Biarritz, et pas seulement des comices agricoles"

Jean-Baptiste Lemoyne renvoie la balle à Didier Guillaume

Alors Jean-Baptiste Lemoyne va-t-il se retirer de cette campagne pour rester au gouvernement ? Ou au contraire, compte-t-il démissionner de son poste de secrétaire d'Etat ? Présent au côté de Michel Veunac, l'intéressé n'a pas clairement répondu à la question, mais laisse entendre tout de même que c'est à Didier Guillaume de prendre ses dispositions :

"Eviter un naufrage du BOPB"

Sur notre antenne, Michel Veunac est également revenu sur les accusations d'autoritarisme qui le visent dans sa gestion de la ville. "J'ai mon caractère", se justifie le maire. "Chez certains, j'entends qu'il faut un homme à poigne, qui a de l'autorité. Tantôt on me reproche d'en avoir trop, tantôt on me reproche de ne pas en avoir assez. Tout ça montre qu'il y a un certain équilibre." Il reconnaît que sa majorité s'est peu à peu "effritée" en cours de mandat. "Elle est née d'une situation particulière, c'est une majorité de coalition. C'est compliqué, à un moment les personnalités et les ambitions personnelles se manifestent, et il y a une difficulté à maintenir la cohésion", continue le maire.

Avant les élections municipales, il reste encore des dossiers brûlants à traiter pour Michel Veunac. Notamment la question du Biarritz Olympique, qui accuse actuellement un déficit de 3 millions d'euros. "Le BO traverse une situation difficile", avoue le maire de Biarritz. "Pour renflouer le club, il faut trouver d'autres ressources à caractère commercial, notamment avec l'aménagement du plateau d'Aguiléra. Il faut éviter un naufrage du BOPB."