Municipales à Biarritz: Richard Tardits rejoint le camps de Maider Arosteguy

( De gauche à droite ) : Anne Pinatel, Richard Tardits, Maider Arosteguy et Edouard Chazouilleres

Biarritz, France

C'est l'information du jour dans la houleuse et complexe campagne pour les élections municipales à Biarritz. L'élu d'opposition Richard Tardits a décidé de rejoindre la liste de la conseillère municipale LR Maider Arosteguy. Les deux élus estiment que leur proximité politique est de nature à favoriser leur union afin de présenter un programme commun pour Biarritz. Sous la bannière " Pour Biarritz, pour vous ", ils espèrent arriver en tête lors du premier tour du scrutin du mois de mars et éviter ainsi les alliances improbables entre les deux tours. L'ancien pro de rugby américain et actuel chef d'entreprise, avait totalisé 10,68% lors des élections de 2014.

Plus de démocratie et de pragmatisme

Si la liste des 35 noms et le programme détaillé seront présentés lors d'un meeting le 13 février prochain, le nouveau duo fait déjà savoir que son programme va porter l'accent sur : le logement, l'environnement, les écoles ainsi que la démocratie participative. Plus de pragmatisme aussi précise Maider Arosteguy qui estime que "le bon exemple vient de la ville voisine d'Anglet et de la manière de faire de Claude Olive, son Maire ".

