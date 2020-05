Municipales à Biscarrosse : Manuel Diaz maintient sa candidature pour le second tour

La liste de Manuel Diaz sera bien présente au second tour des municipales à Biscarrosse, le 28 juin prochain. Ce vendredi, alors que la date du second tour est désormais connue, le candidat l'a confirmé à France Bleu Gascogne.

Malgré son score de près de 38% obtenu lors du premier tour le 15 mars, Manuel Diaz avait pourtant, dès le lendemain, le 16 mars, annoncé son retrait. Mais c'est parce qu'à ce moment-là le second tour était programmé le dimanche suivant, le 22 mars. Manuel Diaz avait alors estimé que demander aux électeurs de se déplacer pour le second tour était "irresponsable". Il expliquait préférer se retirer plutôt que "mettre en danger" les électeurs.

Mais comme le second tour a été repoussé au 28 juin - la date a été confirmée officiellement ce vendredi par le gouvernement - Manuel Diaz a donc décidé de revenir sur sa décision. "Aujourd’hui dans une situation à priori rassurante, je suis prêt et déterminé, je veux agir pour vous" écrit-il sur Facebook.

Manuel Diaz affrontera au second tour la liste d’Hélène Larrezet, arrivée en tête avec 46% lors du premier tour. Les deux autres candidats du premier tour, Patrick Dorville et Laure Nayach, ne peuvent se maintenir au second tour puisqu'ils ont obtenu moins de 10% des voix. Ils peuvent néanmoins fusionner leur liste avec l'une de celles en lice pour le second tour.