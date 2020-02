Municipales à Bordeaux : Loïc Prud'homme sur la liste de Philippe Poutou pour défendre l'écologie populaire

Loïc Prud'homme va au delà du soutien à Philippe Poutou. Le député la France Insoumise s'engage sur la liste "Bordeaux en luttes". L'élu sera en position non éligible. Il était l'invité de France Bleu Gironde ce vendredi

Loïc Prud'homme s'engage activement avec Philippe Poutou. Le député girondin la France Insoumise annonce sa participation à la liste "Bordeaux en luttes". Mais pour être respectueux des citoyens, et compte tenu de sa charge de travail à l'Assemblée Nationale, il sera en position non éligible. Loïc Prud'homme veut poursuivre le combat pour une écologie populaire en proposant des solutions alternatives comme la gratuité des transports en commun. Le député estime qu'il faut radicalement changer la façon d'organiser la vie des Bordelaises et Bordelais dans la ville

Les candidats déclarés à Bordeaux

Nicolas Florian, maire sortant soutenu par LR, MoDem, Mouvement Radical, UDI, Agir

Pierre Hurmic, Europe Ecologie/Les Verts, PS, PC, PRG, Place Publique, Nouvelle Donne

Thomas Cazenave, La République en marche

Philippe Poutou, NPA, La France Insoumise, Bordeaux Debout

Fanny Quandalle, Lutte Ouvrière

Bruno Paluteau, Rassemblement National

Gilles Garçon, UPR

Pascal Jarty, sans étiquette