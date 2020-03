Municipales à Bordeaux : l'écologiste Pierre Hurmic mobilisé pour l'alternance

A quelques jours du premier tour des municipales à Bordeaux, le candidat écologiste Pierre Hurmic sent que le vent peut tourner : l'alternance enfin à Bordeaux , une première depuis 73 ans. Selon le candidat, les bordelaises et les bordelais prennent conscience de la fin d'un système politique et d'un modèle urbain. Invité de la matinale de France Bleu Gironde, Pierre Hurmic est revenu sur sa volonté d'en finir avec le tout béton à Bordeaux, il a détaillé son programme sur la sécurité et réaffirmer son envie de freiner le développement de l'aéroport de Bordeaux.

