Municipales à Bordeaux : "On a le terreau pour faire une ville plus verte, plus accueillante, plus solidaire"

Bordeaux

Elle avait toujours dit qu'elle ne ferait pas de politique et pourtant Camille Choplin a cédé à l'appel de Pierre Hurmic. Le candidat écologiste à la mairie de Bordeaux tenait à s'entourer de non professionnels de la politique. C'est chose faite avec celle qui se présente comme un couteau suisse : Camille Choplin a commencé il y a 15 ans comme communicante, puis elle a fait beaucoup d'accompagnement à la transition écologique en travaillant à la maison éco citoyenne. Elle a toujours été colibri, en faisant sa part dans son quotidien pour protéger la planète, mais elle a décidé de prendre part au pouvoir public pour faire en sorte d'accélérer les choses afin d'accompagner au mieux le changement. Elle considère ainsi qu'à Bordeaux, il y a le terreau pour faire une ville plus verte, plus accueillante, plus solidaire

