Municipales à Bordeaux : accord en vue entre le maire sortant LR Nicolas Florian et Thomas Cazenave pour LREM

Il ne devrait pas y avoir de quadrangulaire à Bordeaux le 28 juin. Nicolas Florian le maire sortant LR de Bordeaux et Thomas Cazenave le candidat de LREM, arrivé troisième le 15 mars, sont sur le point de signer un accord en vue du second tour des élections municipales.

Les "échanges" durant la période du confinement en lien avec la crise du coronavirus, se sont transformées en "discussions" en fin de semaine dernière, en tête à tête, entre Nicolas Florian le maire sortant LR de Bordeaux, et Thomas Cazenave le candidat LREM arrivé en troisième position, le 15 mars.

Accord de principe pour 13 élus à Bordeaux

Si "chacun est resté dans sa ligne" jusqu'à la semaine dernière, ce weekend prolongé de la Pentecôte (juste avant la date limite du 2 juin pour le dépôt des listes), a abouti à un accord de principe entre les deux hommes. Thomas Cazenave aurait négocié 13 places (dont 6 adjoints) en position éligibles à la mairie de Bordeaux, et 8 élus à la Métropole. "Mais ce n'est pas encore finalisé. C'est collectivement, que la fusion doit être validée, avec les colistiers et les militants" explique l'entourage des candidats. Pas simple. Cette fusion fait grincer des dents dans les deux camps. Certains poids-lourds de la majorité actuelle vont se voir indiquer la porte de sortie. Et sur la liste "Renouveau Bordeaux", certains marcheurs issus des rangs de la gauche, refusent de se rallier à Nicolas Florian.

C'est Nicolas Florian qui aurait fait le premier pas pour cette alliance qui pourrait changer la donne. Un ralliement pour aborder le second tour, plus sereinement pour le maire sortant, héritier d'Alain Juppé, qui n'a devancé l'écologiste Pierre Hurmic, le 15 mars, que de 96 voix (34,56% des suffrages contre 34,38%). Cet accord serait aussi très bénéfique pour Thomas Cazenave et "Renouveau Bordeaux" qui n'a rassemblé 12,69% des voix. D'un rôle limité dans l'opposition, l'ex-délégué interministériel, proche d'Emmanuel Macron, va pouvoir peser dans la majorité et s'installer dans le paysage local.

Ce rapprochement est également encouragé en haut-lieu : inconcevable de voir Bordeaux passer à gauche après 70 ans de règne sans partage de Jacques Chaban-Delmas puis Alain Juppé. Il permet également de clarifier le positionnement de LREM : jusqu'ici, avec la majorité Modem au plan national, mais à Bordeaux face à un maire Macron-compatible et dont le premier adjoint Fabien Robert est Modem.

"Ahurissant" pour Pierre Hurmic

A gauche, l'écologiste Pierre Hurmic "n'ose croire à cet accord qui serait "ahurissant". Comment avoir été "tenu des propos aussi durs durant toute la campagne, pour faire aujourd'hui un tel grand écart, pour quelques places à la mairie et à la métropole ?" Pierre Hurmic déposera ce mardi exactement la même liste qu'au premier tour. Aucune discussion n'a même été engagée avec Philippe Poutou "qui lui a tenu parole". Philippe Poutou pour la liste "Bordeaux en lutte" peut se maintenir après avoir obtenu 11,77% des voix.