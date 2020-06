Municipales à Bordeaux : des figures du conseil municipal victimes de la fusion Florian-Cazenave

Le détail de la liste n'a pas été communiqué par les candidats, en attendant la validation par la préfecture. Les premiers noms qui la composent sont cependant connus. Nicolas Florian figure bien évidemment comme tête de liste. Il devance Julia Mouzon, la responsable du projet du maire sortant. Thomas Cazenave intègre la liste en troisième position. Alexandra Siarri conserve la 4e place et Fabien Robert, qui restera premier adjoint, rétrograde en 5e position.

Il y a eu des pleurs

La fusion des listes Florian et Cazenave fait également des malheureux, quelques figures du conseil municipal qui vont céder la place. Nicolas Florian a appelé personnellement l'ensemble de ses colistiers contraints de quitter l'aventure pour faire entrer les macronistes. Un proche du maire de Bordeaux raconte que cela n'a pas été facile, qu'il y a même eu des pleurs. Plusieurs adjoints du maire de Bordeaux sont concernés. Selon nos informations, Laurence Dessertine adjointe du quartier Bordeaux Centre, présidente de l'Opéra de Bordeaux, Yohan David, adjoint en charge de l'emploi, Brigitte Collet adjointe à la petite enfance, Emilie Kuziew en charge du quartier Bordeaux sud, Jean-Michel Gauté en charge des ressources humaines et Arielle Piazza adjointe aux sports ou encore Anne Brézillon, adjointe aux associations. On y ajoutera le député du Médoc Benoît Simian et, dans un autre style, l'ancien nageur Marc Lafosse, reconverti dans les énergies vertes.

Dans les rangs macronistes, Thomas Cazenave emmène notamment avec lui la députée de Bordeaux Catherine Fabre et le référent départemental de La République en marche Aziz S'Kalli.

Par ailleurs, si Si Nicolas Florian et Thomas Cazenave ont prévu une conférence de presse aujourd'hui, la liste complète ne devrait pas être dévoilée avant demain.