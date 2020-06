Municipales à Bordeaux : Fannie Le Boulanger, engagée d'urgence

A peine plus d'un an après son engagement en politique, la jeune juriste bordelaise, numéro dix sur la liste de Pierre Hurmic, fera ce vendredi son entrée au conseil municipal. Portrait.

En avril 2019, la jeune juriste en droit public tape à la porte d'Europe Ecologie les Verts. Urgence de s'engager. Pour elle, pour ses proches, pour l'avenir.

"Je m'engage pour mes enfants, j'ai ressenti une urgence à m'engager notamment à l'échelon local car c'est à ce niveau là que plus de 50% des solutions pour la planète se mettent en place. Ça fait des années que je vis à Bordeaux. Cette ville s'est asphyxiée. Je veux pouvoir circuler correctement en tant que piéton et cycliste et de façon apaisée avec les automobilistes. Je veux pouvoir respirer convenablement dans notre ville. On va faire en sorte que Bordeaux respire maintenant."

L'écologie du bon sens

Volonté aussi d'amener une nouvelle génération de citoyens dans la sphère politique. "On est complètement en retard par rapport à d'autres pays dans ce domaine. Nos citoyens sont prêts à ce que leurs élus changent et on a donc la responsabilité de montrer l'exemple."

On a les manches retroussées, les pieds ancrés et on est prêt.

Maman de deux enfants en bas âge qu'elle transporte depuis la barrière de Toulouse où elle habite sur son vélo transformé en mini crèche ambulante, Fannie Le Boulanger n'est pas dans l'écologie radicale. Végétalienne, plus rando-nature que serviette-plage, elle pense que chacun, à son niveau, doit être capable d'en faire un peu plus. A 34 ans, elle estime aujourd'hui qu'elle aurait dû prendre plus tôt le risque d'entrer en politique. Mais se dit prête à relever le défi.

"Cette victoire nous oblige. On est très conscient de notre responsabilité. On a la certitude que c'est possible car c'est possible dans d'autres grandes villes du monde. Bordeaux entame aujourd'hui sa transition. On a les manches retroussées, les pieds ancrés et on est prêt."

Prête aussi à mettre de côté pendant quelque temps le cinéma, les expos à Paris avec les amis ou les voyages en amoureux. "Il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps libre mais il y en aura pour mes enfants, ça c'est sûr. Je veux prouver que notre démocratie est capable d'avoir de jeunes élus, des femmes élues avec des responsabilités conséquentes." Et rappeler que, pour elle, l'urgence n'attend pas.