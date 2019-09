Municipales à Bordeaux : il propose la gratuité des transports en commun pour tous

Bordeaux, France

Pascal Jarty a décidé cet été de se lancer dans la bataille des municipales à Bordeaux. L'homme de 63 ans, issu de la société civile, s'est déjà essayé à la politique, en tant que conseiller municipal sous Chaban Delmas entre 1983 et 1995. Mais en 2020, l'ancien directeur du Centre Information Jeunesse d'Aquitaine, se voit directement dans le siège du maire. Son expérience de 30 ans auprès des jeunes et des familles, lui a permis de mesurer les problèmes d'emploi, de santé et de mobilité. Parmi ses propositions, il veut rendre les transports en commun gratuit pour tous. Cela représenterait 5% du budget de Bordeaux Métropole explique t-il. Une telle mesure aurait un impact social, commercial et écologique. Le candidat aimerait également rouvrir le pont de pierre aux voitures, uniquement aux heures de pointe : le matin jusqu'à 10h et l'après midi à partir de 17h. Pascal Jarty a présenté son programme et les raisons de son engagement ce mardi dans la matinale de France Bleu Gironde