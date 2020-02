Municipales à Bordeaux : Jean-Louis David l'ex-adjoint de Nicolas Florian soutient Thomas Cazenave

Bordeaux, France

Il a fait partie des équipes municipales de Jacques Chaban-Delmas, d'Alain Juppé, puis de Nicolas Florian avant de claquer la porte le 26 novembre dernier, évoquant "des divergences" avec l'équipe en place, en vue des élections de mars. Un peu plus de deux mois plus tard, Jean-Louis David qui était resté discret et ne s'était pas exprimé, s'est affiché, ce jeudi, aux côtés de Thomas Cazenave, le candidat investi par LREM à Bordeaux face au maire sortant. Il n'apparaîtra pas sur la liste mais fera campagne à ses côtés contre l'équipe sortante.

"Ce n'est pas une surprise" explique l'ancien 5e adjoint en charge de la proximité et du quartier St Augustin. "Je me suis remis en cause depuis mon départ. J'ai rencontré Thomas et j'ai été convaincu par l'homme et son programme. Je suis un militant de la proximité et quand il dit qu'il veut aller plus loin en créant 16 quartiers et non plus 8 à Bordeaux, je me retrouve en lui. N'oublions pas que j'ai créé la première maison de quartier à St Augustin en 1995".

Jean-Louis David réfute toute idée de vengeance ou de trahison après la rupture du 26 novembre. "Je considère avoir été trahi. Et c'était, soit je restais pénard et inquiet pour le devenir de ma ville ; soit j'essaie de franchir l'étape d'après, avec Thomas".

Thomas Cazenave refuse pour sa part, de qualifier ce ralliement de belle prise de guerre, en réponse à l'arrivée de Benoît Simian, le député LREM du Médoc comme colistiers de Nicolas Florian, il y a moins d'une semaine. "C'est la volonté de rendre cette ville plus proche qui nous réunit. Jean-Louis David est là de manière totalement désintéressée. Il n'est pas sur la liste".

Nicolas Florian n'a pas été prévenu en amont par son ex-adjoint de sa volte-face. Il est désormais au courant.