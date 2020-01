Municipales à Bordeaux : "l'écologie ne peut pas résumer la politique publique"

Bordeaux, France

À 55 jours du premier tour des élections municipales, Fabien Robert était l'invité de France Bleu Gironde ce lundi matin. Premier adjoint au maire de Bordeaux, soutien de Nicolas Florian dans cette campagne et président du Modem en Gironde. Il défend le programme de son candidat, maintient que l'écologie doit être "un fil rouge" dans toutes les politiques et pas un principe exclusif, sous peine d'échec, à ses yeux.

Attaque directe au principal rival de Nicolas Florian dans la course au palais Rohan, l'écologiste Pierre Hurmic. "Bordeaux n'a pas attendu Pierre Hurmic pour faire une politique environnementale", souligne Fabien Robert, qui s'oppose à ce qu'il qualifie d'"écologie radicale, punitive" prônée par son adversaire.

Pour Fabien Robert, il faut faire de l'écologie, un fil rouge qui transparaît dans toutes les politiques. "Il faut regarder ce qui se fait ailleurs", commente-t-il. Il prend l'exemple de Grenoble, dont le maire est l'écologiste Éric Piolle : "Grenoble qui malheureusement arrive en dernière position dans tous les classements d'attractivité et d'image, où les commerces ferment, où une certains difficulté sociale s'est installée dans la ville, à cause précisément de cette politique assez dure. [...] L'écologie ne peut pas résumer la politique publique. Il y a la lutte contre l'insécurité, il y a la cohésion sociale, il y a la culture, il y a le sport et je crois que c'est une différence fondamentale".