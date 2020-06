Municipales à Bordeaux : la Métropole peut-elle basculer à gauche ?

La Métropole de Bordeaux va-t-elle rester à majorité Juppéiste ? Ou peut-elle passer à gauche ? Il y avait, avec la mandature qui se referme, 14 villes de droite et du centre, et 14 villes à gauche, mais 63 conseillers métropolitains dans la majorité Communauté d’Avenir, contre 42 dans l’opposition (en fonction du poids des communes dans la Métropole).

Pour basculer, il faudrait que les écologistes, ou le PS et leurs alliés, l’emportent, à Bordeaux, Pessac, St Médard en Jalles, Artigues et Carbon-Blanc.

Autres interrogations à l'issue de ce second tour : qu’en sera-t-il de la cogestion instaurée par le socialiste Michel Sainte Marie et perpétué par Alain Juppé ? Les écologistes, Pierre Hurmic à Bordeaux, Laure Curvalle à Pessac et Clément Rossignol Puech à Bègles, veulent tourner la page. Quel poids pour LREM dans la nouvelle assemblée ? Et qui pour présider l’agglomération ? Nicolas Florian a répété, sur France Bleu Gironde, qu’il ne briguerait pas ce poste. Souhaitant se consacrer à 100% à sa ville de Bordeaux.