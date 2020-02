Municipales à Bordeaux : la ministre de la Transition écologique au soutien de Thomas Cazenave

La ministre de la Transition écologique et solidaire Élisabeth Borne a rencontré ce vendredi Thomas Cazenave. Une manière d'affirmer le soutien du gouvernement au candidat LREM à la mairie de Bordeaux et l'occasion de faire des mobilités une "priorité."

"On ne peut pas faire évoluer nos mobilités sans nos partenaires, et sans l'Etat." En rencontrant à Bordeaux ce vendredi la ministre de la Transition écologique et solidaire, Thomas Cazenave, candidat LREM à la mairie, réaffirme sa volonté de faire de la mobilité sur la métropole bordelaise une de ses priorités. Et veut voir dans son programme une déclinaison des politiques nationales. "Je souhaitais venir ici pour soutenir la liste" déclare Élisabeth Borne "car elle incarne le renouveau qu'avait voulu Emmanuel Macron."

Ne pas attendre de grandes infrastructures nouvelles - Élisabeth Borne

La ministre de la Transition écologique et solidaire rejoint le candidat sur l'urgence de la mobilité sur Bordeaux et autour de la ville. "On n'a pas 25 ans" alerte Thomas Cazenave, tandis qu'Élisabeth Borne affirme : "[Il ne faut] pas attendre d'avoir fait de grandes infrastructures nouvelles mais mieux utiliser celles existantes, créer par exemple des voies de covoiturage (...) on est capable de répondre rapidement aux besoins de nos concitoyens, pour se déplacer plus facilement et avoir un air de meilleur qualité."

Élisabeth Borne : "Des enjeux énormes pour ceux qui vivent dans Bordeaux (...) et autour" Copier

Si Thomas Cazenave propose la création de nouveaux parc-relais aux abords de Bordeaux, ainsi qu'une voie dédiée au transport collectif sur la rocade, il s'est redit défavorable à l'idée d'un péage urbain. Un mauvais signal envoyé à ceux qui habitent hors de Bordeaux, dit-il, estimant que cela pourrait creuser une fracture territoriale. Concernant les poids lourds, la ministre concède qu'ils encombrent la rocade et affirme "travailler avec l'Espagne notamment pour relancer l'idée d'une autoroute ferroviaire."

Les candidats à Bordeaux