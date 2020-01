Municipales à Bordeaux : la ville peut et a envie de basculer souligne la candidate Emmanuelle Ajon

Il n'y aura pas de liste socialiste pour les municipales à Bordeaux. La conseillère municipale PS, Emmanuelle Ajon, rejoint la liste menée par l'écologiste Pierre Hurmic. Et c'est un moment historique qui s'annonce défend la candidate qui estime que l'alternance est possible

Bordeaux, France

Les socialistes ne partiront pas seuls pour les municipales à Bordeaux en 2020. Le PS s'associe aux écologistes pour faire basculer la ville. Une alternance est possible pour la première fois depuis plus de 75 ans estime Emmanuelle Ajon. La conseillère municipale socialiste de Bordeaux, et vice présidente du conseil départemental de la Gironde, reconnait que le renoncement du PS n'a pas été simple. Elle fait un constat d'échec : entre Vincent Feltesse, Gilles Savary, Matthieu Rouveyre, le PS a échoué à inscrire un visage dans l'esprit des bordelais. Mais il faut préparer l'alternance qui s'annonce assure l'élue car selon elle, Bordeaux peut et a envie de basculer

à lire aussi Vincent Feltesse pourrait se retirer de la bataille des municipales à Bordeaux