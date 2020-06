Municipales à Bordeaux : le conseil municipal se tiendra vendredi à l'auditorium

La séance débutera à 10 heures et sera présidée par la doyenne de l'assemblée, l'écologiste Sylvie Justome, placée en 8ème position sur la liste de Pierre Hurmic. Elle devrait durer deux au moins deux heures.

Peu de places pour le grand public

En raison des mesures sanitaires, la jauge maximale a été fixée à 320 personnes. Parmi elles, les 65 conseillers municipaux qui seront convoqués dès 9h30, une dizaine de membres du personnel administratif, environ 100 journalistes ainsi que des proches des élus. Ce qui laissera très peu de places disponibles pour le grand public.

"Ça va être très frustrant pour beaucoup de personnes, concède l'élue verte Delphine Jamet en charge de l'organisation, mais on ne peut pas faire mieux aujourd'hui. On voudrait que ce soit populaire et ouvert à tout le monde mais malheureusement avec la crise sanitaire, on ne peut pas le faire. "