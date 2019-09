Municipales à Bordeaux : "Nicolas Florian n'est pas Macron-compatible" pour la députée LREM Catherine Fabre

La députée LREM de Bordeaux, Catherine Fabre, est revenue ce lundi matin sur le campus des territoires qui s'est tenu ce week-end à Bordeaux. Un rassemblement de LREM consacré aux municipales de 2020. Et à Bordeaux, le parti présidentiel et son allié du Modem, ne soutiennent pas le même candidat.

La bataille des municipales à Bordeaux s'est jouée en coulisse du campus des territoires organisé par LREM. Le parti présidentiel et son allié du Modem ne soutiennent pas le même candidat : Thomas Cazenave est le candidat désigné par LREM, mais le Modem a apporté son soutien au maire sortant LR, Nicolas Florian. Dans une interview accordée au JDD Nicolas Florian a accusé la République en marche d'avoir "une logique partisane et clanique" et une "volonté hégémonique". Invitée de France Bleu Gironde ce lundi matin, la députée LREM de la 2ème circonscription de Gironde, Catherine Fabre, a estimé que Nicolas Florian n'était de toute façon pas Macron-compatible.