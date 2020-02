Municipales à Bordeaux : Nicolas Florian présente sa liste complète

Le candidat maire Nicolas Florian a présenté ce vendredi l'ensemble de sa liste "Ensemble, faisons-nous confiance" pour les municipales du mois prochain. Une liste de 65 noms, 32 femmes et 33 hommes, et dont la moyenne d'âge approche 49 ans. Si certains visages sont connus, comme le député girondin Benoît Simian (LREM), Nicolas Florian a ouvert sa liste à 39 personnes issues de la société civile. "Il ne s'agit pas de faire table rase" déclare le maire sortant de Bordeaux. "Ce n'est pas une mince affaire de gérer une ville de 250 000 habitants, il faut des gens qui connaissent un peu l'appareil administratif."

C'est un savant dosage - Nicolas Florian

Parmi les premiers noms de la liste, on retrouve Fabien Robert, actuel 1er adjoint au maire, Alexandra Siarri, actuelle 2ème adjointe ou encore Marik Fetouh, adjoint chargé de l'égalité, la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. La seconde de la liste, Julia Mouzon, 36 ans, cheffe d'entreprise, est en revanche un nouveau visage. "C'est un savant dosage" résume Nicolas Florian, "entre ceux qui connaissent l'appareil administratif et les nouveaux qu'il va falloir accompagner dans la mise en place des politiques publiques"

à lire aussi Municipales à Bordeaux : il y aura un renouvellement des fonctions dans l'équipe municipale sortante

Le successeur d'Alain Juppé, qui marche dans les pas de son mentor, a inscrit sur sa liste des fidèles de l'ancien maire de Bordeaux. Comme Ludovic Martinez, directeur de cabinet du maire depuis 2008, prêt à quitter ce costume pour celui d'élu. "C'est une histoire d'engagement, de fidélité" déclare-t-il. "Quand Alain Juppé est parti, on a convenu qu'on pousserait Nicolas Florian pour qu'il soit maire (...) la liste qu'il a constituée lui ressemble, il y a des partis politiques représentés mais ce n'est pas le principal. Le principal, ce sont des gens qui sont attachés au développement de Bordeaux."

Ludovic Martinez : "Une histoire d'amitié, de fidélité, de continuité" Copier

Comment va se passer la cohabitation entre toutes ces personnalités, dont celles qui ne sont pas encartées dans les mêmes partis ? Nicolas Florian parle d'un "collectif (...) il y a quelques personnes identifiées chez LR, le Modem, En Marche...et ceux et celles qui ne sont pas encartés, ne le seront peut-être jamais. Le tout c'est qu'ils s'engagent pour Florian et la ville." La part de renouvellement de l'équipe municipale est de 50%.

Béatrice Sabouret, colistière de Nicolas Florian. © Radio France - Camille Huppenoire

La diversité, "c'est justement la grande richesse de cette équipe" assure Béatrice Sabouret, cadre à La Poste, en dixième position sur la liste. C'est son premier engagement politique. "J'habite Caudéran, je peux apporter la connaissance d'une Bordelaise qui a envie de poursuivre la transformation de cette ville. Ce qui nous unit ce n'est pas une idéologie, c'est une préoccupation de sujets communs pour les Bordelaises et les Bordelais."

Les candidats à Bordeaux