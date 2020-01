Municipales à Bordeaux : Nicolas Florian présente ses colistiers

L'actuel maire de Bordeaux et candidat à sa propre succession, Nicolas Florian, a dévoilé 14 membres de sa liste pour les élections municipales de mars prochain. Parmi eux : Benoît Simian, Guillaume Chaban-Delmas ou encore Géraldine Amouroux.

Bordeaux, France

Nicolas Florian, l'actuel maire de Bordeaux et candidat à sa succession pour les municipales de mars 2020, a présenté, ce vendredi, 14 noms de sa liste intitulée "Ensemble, faisons-nous confiance". Parmi eux, il y a quelques têtes connues comme le député girondin La République en Marche Benoît Simian, le petit-fils de Jacques Chaban-Delmas (maire de Bordeaux entre 1947 et 1995), Guillaume Chaban-Delmas, ainsi que la conseillère départementale Géraldine Amouroux.

Guillaume Chaban-Delmas, le petit-fils de l'ancien et célèbre maire de Bordeaux, fait partie des colistiers de Nicolas Florian. Copier

Mais la plupart des noms sur la liste sont issus de la société civile et ne sont pas encartés. Les 14 colistiers (7 femmes et 7 hommes) rejoignent une liste composée de 65 personnes au total, dont 39 nouveaux et 26 qui œuvrent déjà pour la ville de Bordeaux. L'équipe complète sera présentée le 14 février prochain.

S'inscrire dans un carcans d'appareil politique c'est fini, il faut des gens impliqués dans leur vie quotidienne - Nicolas Florian.

Tous vont défendre un programme autour de la transition écologique, d'une ville à échelle humaine et zéro déchet, autour de la création d'un neuvième quartier à Euratlantique qui sera dédié au fleuve, le renforcement de la sécurité ou encore l'instauration d'un conseil municipal par an réservé aux questions des citoyens.

Les 14 colistiers

Christophe Adam (médecin généraliste)

Géraldine Amouroux (conseillère départementale du canton Bordeaux 3)

Véronique Berge (ancienne correspondante de presse)

Clarisse Casanova (avocate)

Guillaume Chaban-Delmas (consultant en management dans un cabinet parisien)

Louis Fleury (directeur marketing à la chambre d'agriculture de Bordeaux)

Charline Fourniret (militante associative à Bacalan)

Fanny Guermonprez (directrice d'une école maternelle à Tauzin)

Christophe Lastecoueres (professeur d'histoire à l'université Bordeaux Montaigne)

Lionel Lepouder (président d’Invest in Bordeaux)

Julia Mouzon (cheffe d'une entreprise qui forme les élus)

Albert Roche (médecin retraité et président du CRIF - Conseil représentatif des institutions juives de France)

Béatrice Sabouret (cadre à La Poste)

Benoît Simian (député LREM de la Gironde)

Les candidats à Bordeaux