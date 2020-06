Municipales à Bordeaux : Nicolas Florian s'explique sur l'alliance avec Thomas Cazenave

Nicolas Florian (LR, maire sortant) et Thomas Cazenave (LREM) ont déposé ce mardi leur liste commune pour le second tour des municipales à Bordeaux. Ils évitent une quadrangulaire. Nicolas Florian explique ce qui a rendu possible ce rassemblement. Interview.

France Bleu Gironde : Pourquoi optez-vous pour cette union avec Thomas Cazenave ?

Nicolas Florian : Ce n'est pas qu'un accord. Nous sommes dans une période exceptionnelle pour notre pays, pour notre ville. Cette crise est une épreuve et nous amène à prendre nos responsabilités. Les prochains mois seront difficiles et nous avons considéré avec Thomas Cazenave qu'il fallait se rassembler. On a comparé nos programmes, on a la même analyse sur les réponses à apporter à la crise. C'était un devoir pour moi, pour lui, de se tendre la main. On a appris à se connaître pendant cette période et on a fait le choix du rassemblement pour Bordeaux.

Une quadrangulaire face à Pierre Hurmic (EELV) qui vous talonnait à 96 voix, Thomas Cazenave et Philippe Poutou (Bordeaux en Luttes) n'était pas gagnée d'avance ?

Nous ne sommes pas sur des contingences électorales. D'ailleurs j'ai élargi la gouvernance pendant la crise. On a lancé un appel, à d'autres. Avec Thomas Cazenave on a considéré que c'était notre devoir de se rassembler au-delà des contingences électorales. Bien sûr il y aura un second tour. Mais la priorité, c'est de rassembler les énergies, toutes celles et ceux qui veulent se retrousser les manches, qui ont des idées pour affronter cette épreuve et dresser des perspectives pour l'avenir.

Comment passe-t-on d'une campagne où l'on s'invective à un moment où l'on se rassemble ?

Moi je n'ai pas le souvenir d'invectives. Il y a eu de la confrontation de projet, une compétition mais je ne me souviens pas de parole malheureuse. Quand on regarde les projets, il y a une vraie convergence et nous avons identifié ensemble les priorités. On considère d'ailleurs que les priorités seront pour les six mois qui viennent. Nous devons apporter des réponses pour une vraie politique de relance, de rebond, de reconstruction pour notre ville.