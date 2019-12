Municipales à Bordeaux : Nicolas Florian veut renouveler son équipe à 50%

Bordeaux, France

Pour la liste complète et le programme, le suspense va encore durer jusqu'à la fin du mois de Janvier. Mais le maire sortant désormais officiellement candidat Nicolas Florian a tracé ce lundi matin les contours de son projet et de ses souhaits pour Bordeaux.

Une équipe renouvelée à 50%

Il souhaite d'abord faire émerger de nouvelles têtes. "Aujourd'hui, la manière de faire de la politique a changé, et beaucoup de bordelaises et de bordelais de la société civile souhaitent me rejoindre. Ils auront une place sur ma liste" assure-t-il. Une liste qui ne sera d'ailleurs pas estampillée Les Républicains, pour pouvoir rassembler le plus largement possible, précise-t-il. "Je suis à jour de mes cotisations mais vous savez qu'il y a déjà longtemps que j'ai pris mes distances avec mon parti".

Isabelle Juppé à la tête du comité de soutien

Le dauphin d'Alain Juppé parle d'un programme qui sera tout à fait dans la continuité de son mentor, encore présent à Bordeaux le weekend dernier pour l'inauguration du Tram D. Une filiation qui se retrouvera d’ailleurs dans son équipe, promet-il et dans son comité de soutien puisqu'elle c'est l'épouse de l'ancien maire, Isabelle Juppé qui en sera à la tête, et qui animera d'ailleurs elle-même plusieurs réunions de campagne.

Concernant son programme, Nicolas Florian souhaite relever quatre grands défis : le défi démocratique, le défi climatique, le défi démographique et celui de l'isolement et de la solitude. Les proposions concrètes et le chiffrage viendront à la fin du moi de Janvier.