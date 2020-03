Municipales à Bordeaux : Pascal Jarty donne la priorité aux transports

France Bleu Gironde : Votre principale mesure, c'est la gratuité des transports en commun. Il y a plusieurs villes qui l'ont déjà mise en place, comme à Niort. Mais les habitants critiquent surtout le réseau, qui est insuffisant. Est-ce que vous y pensez à ça aussi ?

Pascal Jarty : À Bordeaux, tout converge en étoile vers la place des Quinconces. Nous allons créer des bus transversaux, des bus qui seront pendulaires. Lorsque vous habitez Le Bouscat et que vous allez sur le campus, vous êtes obligé de passer par la place des Quinconces. Désormais, nous créerons davantage de bus pendulaires qui favoriseront, qui vont délester la circulation qui est très engorgée sur certaines lignes.

Il faudrait à peu près 5% du budget annuel pour financer cette gratuité des transports en commun, 4% pour instaurer la gratuité des cantines. Où est ce que vous allez le trouver, tout cet argent ?

Effectivement, en ce qui concerne les transports en commun, ça coûte 4,5%, mais je fais rentrer de l'argent. Comme les touristes en bénéficieront, par exemple, je majorerai les nuitées touristiques. Deuxièmement, les employeurs qui ont remboursé les salariés de leurs transports n'auront plus à le faire. Désormais, ils verseront à Bordeaux Métropole. Troisièmement, nous allons créer des espaces photovoltaïques sur la base sous-marine que nous revendrons à EDF. Voyez-vous tout ce dispositif de financer notre projet, ça représentera 3% seulement du budget de Bordeaux Métropole, qui est de 1,75 milliard d'euros.

Vous tendez la main à ceux qui veulent prendre plus souvent les transports en commun, mais vous tendez l'autre main aux automobilistes.

Je tends la main aux automobilistes parce que je veux favoriser la mobilité et je veux favoriser les commerces également. C'est ainsi que le samedi, il y aura deux heures de gratuité sur le stationnement de surface pour les automobiles. Le reste de la semaine, il y aura une demi-heure. C'est ainsi également que je veux autoriser la circulation, le franchissement partiel du pont de pierre pour favoriser le transit d'un passage à l'autre rive, pour les artisans, pour ceux qui vont à leur travail. Imaginez le retard du pont Simone Veil, le problème que ça pose actuellement. Imaginez lorsque le pont Jacques Chaban-Delmas est fermé pour cause de passage de bateaux. Il y a des engorgements de part et d'autre. Il y a de la pollution et de l'énervement. Moi, je veux de la fluidité et c'est pour cela que j'écoute aussi bien les vélos, je fais moi-même du vélo, que les automobilistes. Je prends cette solution de demi-mesure qui permettra, je pense, de satisfaire à la vie économique et au transit des personnes qui vont sur leur lieu de travail.

