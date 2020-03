Selon notre partenaire IPSOS, le candidat écologiste est pour l'instant à la bagarre avec le maire sortant. Thomas Cazenave et Philippe Poutou restent en course pour le second tour.

Municipales à Bordeaux : Pierre Hurmic et Nicolas Florian au coude-à-coude

La tendance du premier sondage IPSOS à la sortie des urnes dimanche soir et qui donnait Pierre Hurmic (35,9%) devant Nicolas Florian (33,4%) s'est rééquilibrée depuis. Un deuxième sondage de notre partenaire donne désormais les deux rivaux à égalité parfaite avec chacun 35% des suffrages. Cette estimation confirme en revanche que Thomas Cazenave (12,5%) et Philippe Poutou (10,9%) sont toujours en lice pour le second tour.

Pierre Hurmic s'est exprimé sur France Bleu Gironde. "Je sens un score historique sur Bordeaux, on sent une dynamique d'alternance. C'est au delà de la vague verte. C'est une vaste liste de rassemblement. Ça se jouera sur la qualité des programmes. Nous sommes persuadés que ce programme va continuer de séduire les Bordelais et que nous allons l'emporter au deuxième tour."

