Municipales à Bordeaux : Pierre Hurmic donne douze nouveaux noms pour l'accompagner

Bordeaux, France

"C'est un échantillon de ce que sera notre liste" explique Pierre Hurmic, le candidat écologiste à la mairie de Bordeaux, "pas un casting de noms mais des compétences et des personnalités que nous voulons pour la future majorité si nous l'emportons : pour moitié, des primo-arrivants en politique, mais également des personnes issues des différents courants écologistes et des hommes et femmes déjà engagés politiquement et présentes dans le paysage bordelais". Toutes sont "capées pour rassurer les Bordelais", pour répondre aux 3 urgences mises en avant : "climatique, sociale et démocratique".

Ils sont 6 à représenter la société civile, non encartés : Bernard Blanc ancien directeur d'Aquitanis durant 11 ans, jusqu'en 2019 qui a mené la rénovation des immeubles du Grand Parc ; Benoît Meyer, transfuge de l'équipe de Vincent Feltesse et directeur territorial à Pôle Emploi; Tiphaine Ardouin qui oeuvre dans l'humanitaire ; Isabelle Faure médecin urgentiste à St André ; Sandrine Jacotot, commerçante à Fondaudège. Elle tient une cave bio ; et Tanguy Baron, juriste et coordinateur de projets à Darwin.

Il faut ajouter trois membres d'EELV : Harmonie Lecerf qui travaille dans des associations pour l'accès aux droits des personnes vulnérables et des migrants ; Maxime Ghesquière, fondateur de Dyn'ameau qui alimente en eau les squats et bidonvilles de la Métropole ; et Claudine Bichet qui a travaillé dans de grands groupes financiers privés jusqu'à son arrivée à Bordeaux il y a 2 ans.

Pour représenter le Parti Socialiste, Pascale Bousquet Pitt rejoint Emmanuelle Ajon. Olivier Escots, ancien journaliste devenu inspecteur du travail, représentera le Parti Communiste. Et Stéphane Pfeiffer représentera le mouvement de Benoît Hamon Generation.s.